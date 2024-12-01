Большунов не попал в призы в трех гонках из четырех на Кубке России
Александр Большунов не попал в призы в трех гонках из четырех на Кубке России.
Он был седьмым и девятым в классических гонках с раздельного старта и вылетел в четвертьфинале конькового спринта.
Единственный подиум – второе место в коньковой «разделке».
В прошлом сезоне у Большунова была серия из 23 побед подряд.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sports
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