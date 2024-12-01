Александр Большунов не попал в призы в трех гонках из четырех на Кубке России.

Он был седьмым и девятым в классических гонках с раздельного старта и вылетел в четвертьфинале конькового спринта.

Единственный подиум – второе место в коньковой «разделке».

В прошлом сезоне у Большунова была серия из 23 побед подряд.