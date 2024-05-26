Иван Горбунов: «Большунов – сильнейший дистанционщик в мире. Думаю, на международных стартах он показывал бы те же результаты, что и в России»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Алексей Червоткин Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Сергей Ардашев Иван Горбунов Савелий Коростелев Лыжи

Лыжник Горбунов предрек победы Большунову в случае допуска на мировую арену.

Александр Большунов – трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам. С 2022 года россияне не участвуют в турнирах под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

– Насколько Большунов может быть показателем уровня готовности остальных российских лыжников?

– Саня – лакмусовая бумажка. Он сильнейший дистанционщик в мире, просто на голову сильнее всех. У него сейчас реально пик мужской силы. Думаю, и на международных стартах Большунов показывал бы те же результаты, что и в России. Бывают, конечно, и у него неудачные гонки. Но вы же знаете, что он никогда не бросает бежать?

Просто на той же гонке классикой на чемпионате России его настолько вырубило, что он пошел пешком (гонку выиграл Ермил Вокуев – Sports). Но у нас такая конкуренция в мужских лыжах, что просто вау! Червоткин, Ардашев, Коростелев, Мальцев, Якимушкин, Спицов – любого отправить на Кубок мира, и он за медали будет бороться, – ответил Иван Горбунов.

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