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Вик Уайлд призвал не критиковать спортсменов за переходы: «Вероятно, Дегтярев не понимает, насколько сильна мечта стать олимпийским чемпионом»

Вик Уайлд не согласился со словами Михаила Дегтярева об уехавших спортсменах.

Ранее министр спорта России Дегтярев осудил тех, кто сменил спортивное гражданство.

«Я понимаю критику Михаила Дегтярева, он не был спортсменом элитного уровня и, вероятно, не понимает, насколько сильна мечта спортсмена стать олимпийским чемпионом. Большинство спортсменов, которые стремятся стать чемпионами, сделают все возможное для того, чтобы достичь своей цели, и смена спортивного гражданства не является исключением при достижении цели.

Я не критикую Дегтярева за его слова. Он министр спорта, он хочет сохранить спортсменов в России, и это действительно сложная ситуация в нынешних условиях. Но если бы я был министром спорта, я бы попробовал другой подход.

Вместо того чтобы осуждать уехавших спортсменов, я бы дал им знать, что Россия поддержит их, если они решат вернуться и выступать за свою родину и, надеюсь, станут олимпийскими чемпионами России», – сказал двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд, который перешел в сборную России из США в 2012 году.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Metaratings
Министерство спорта России
logoсборная России (сноуборд)
logoМихаил Дегтярев
logoВик Уайлд
сноуборд
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