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Вик Уайлд о подготовке к Олимпиаде: «Я был без друзей, без семьи, без комфорта, но было весело. И будет хорошо, если об этом сделать книгу, например»

Сноубордист Вик Уайлд допустил возможность написания автобиографии.

4 ноября двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Уайлд выступил на марафоне «Знание. Первые» в Якутске.

Он рассказал, что ради достижения целей в спорте отказался от многого, в том числе от личной жизни и комфорта. 

«Когда я сделал все, я не чувствовал, что я отказался. <...> Было весело, но иногда было трудно.

Я был без друзей, без семьи, без комфорта, но было весело. И будет хорошо, если об этом сделать книгу, например», – сказал Уайлд.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
сноуборд
logoсборная России (сноуборд)
logoВик Уайлд
ТАСС
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