Заварзина о расставании с Уайлдом: «Я всегда двигалась на Запад, Вик на Восток, в какой-то момент мы пересеклись. А потом пошли дальше»

Алена Заварзина высказалась о расставании с мужем Виком Уайлдом.

Уайлд – двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 в сноуборде, Заварзина – бронзовый призер Игр.

– За последние 12 лет было хоть одно интервью, в котором бы не упоминался Вик?

– Может быть, одно.

– Тебя это бесит?

– Да ну, слушай, у меня произошла полная смерть эго и мне реально все равно. Мы с Виком в хороших отношениях, я делаю дизайны сноуборда для его компании, поэтому мы с ним почти каждый день общаемся. И у меня, знаешь, уже никаких амбиций на почтение, признание или там светлую память о моих достижениях. Поэтому мне вообще все равно, вместе мы в интервью или нет.

Знаю только, что его девушка обижается, когда я что-то хорошее о нем говорю.

– Иронично все-таки получилось: ты сейчас в Лондоне и все планы связаны с этим городом, а Вик в России, и у него все завязки тут. 10 лет назад казалось, что это он уедет после карьеры – как Виктор Ан, например.

– У нас изначально не было задачи жить там, где мы родились. И как бы так получилось, что мы в один момент совпали с Виком, а потом наши пути разошлись. Он добился многого в России, и ему страшно потерять это и начать с нуля. Вообще никому не пожелаю начинать с нуля.

Тем более если ты двукратный олимпийский чемпион и бронзовый призер Олимпиады. Ведь тогда нужно распрощаться с приятным чувством – когда ты заходишь в любую комнату, а тебя узнают, когда не нужно объяснять, кто ты. Ты идентифицируешь себя с победами.

Для человека, чей фокус был всегда только на достижении большой-большой цели, который столько усилий на это потратил, многим пожертвовал и многого добился, все обнулить – слишком страшно. Поэтому Вик остался в России.

– А у тебя не так?

– Мне приятно внимание, я рада вспоминать спортивные победы, но глобально для меня всегда было интересно что-то другое. Я всегда двигалась на Запад, Вик на Восток, в какой-то момент мы пересеклись. А потом пошли дальше.

– Что Вику дает звание двукратного олимпийского чемпиона сейчас и какие двери он может этим открыть?

– Так он же открыл фабрику сноубордов. Хочет выходить на российский рынок, продавать их для детей, для взрослых. Чтобы все могли кататься на красивых, хороших, классных досках, дизайн для которых делаю я. Ему это интересно.

Вик в прошлом году жил в Сочи, там он свой парень на деревне. Куда ни зайди: «Витек-Витек». Все с ним катаются. Мы когда шли вместе, люди просили, чтобы я их с Виком сфотографировала, меня никто не узнавал. Мы были как будто в параллельной вселенной, где он знаменитость, а я никто, – сказала Заварзина.

Интервью Алены Заварзиной: каково ей в Лондоне и почему не хочет в Россию