  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Заварзина о расставании с Уайлдом: «Я всегда двигалась на Запад, Вик на Восток, в какой-то момент мы пересеклись. А потом пошли дальше»
0

Заварзина о расставании с Уайлдом: «Я всегда двигалась на Запад, Вик на Восток, в какой-то момент мы пересеклись. А потом пошли дальше»

Алена Заварзина высказалась о расставании с мужем Виком Уайлдом.

Уайлд – двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 в сноуборде, Заварзина – бронзовый призер Игр. 

– За последние 12 лет было хоть одно интервью, в котором бы не упоминался Вик?

– Может быть, одно.

– Тебя это бесит?

– Да ну, слушай, у меня произошла полная смерть эго и мне реально все равно. Мы с Виком в хороших отношениях, я делаю дизайны сноуборда для его компании, поэтому мы с ним почти каждый день общаемся. И у меня, знаешь, уже никаких амбиций на почтение, признание или там светлую память о моих достижениях. Поэтому мне вообще все равно, вместе мы в интервью или нет.

Знаю только, что его девушка обижается, когда я что-то хорошее о нем говорю.  

– Иронично все-таки получилось: ты сейчас в Лондоне и все планы связаны с этим городом, а Вик в России, и у него все завязки тут. 10 лет назад казалось, что это он уедет после карьеры – как Виктор Ан, например.

– У нас изначально не было задачи жить там, где мы родились. И как бы так получилось, что мы в один момент совпали с Виком, а потом наши пути разошлись. Он добился многого в России, и ему страшно потерять это и начать с нуля. Вообще никому не пожелаю начинать с нуля. 

Тем более если ты двукратный олимпийский чемпион и бронзовый призер Олимпиады. Ведь тогда нужно распрощаться с приятным чувством – когда ты заходишь в любую комнату, а тебя узнают, когда не нужно объяснять, кто ты. Ты идентифицируешь себя с победами.

Для человека, чей фокус был всегда только на достижении большой-большой цели, который столько усилий на это потратил, многим пожертвовал и многого добился, все обнулить – слишком страшно. Поэтому Вик остался в России.

– А у тебя не так?

– Мне приятно внимание, я рада вспоминать спортивные победы, но глобально для меня всегда было интересно что-то другое. Я всегда двигалась на Запад, Вик на Восток, в какой-то момент мы пересеклись. А потом пошли дальше.

– Что Вику дает звание двукратного олимпийского чемпиона сейчас и какие двери он может этим открыть?

– Так он же открыл фабрику сноубордов. Хочет выходить на российский рынок, продавать их для детей, для взрослых. Чтобы все могли кататься на красивых, хороших, классных досках, дизайн для которых делаю я. Ему это интересно.

Вик в прошлом году жил в Сочи, там он свой парень на деревне. Куда ни зайди: «Витек-Витек». Все с ним катаются. Мы когда шли вместе, люди просили, чтобы я их с Виком сфотографировала, меня никто не узнавал. Мы были как будто в параллельной вселенной, где он знаменитость, а я никто, – сказала Заварзина. 

Интервью Алены Заварзиной: каково ей в Лондоне и почему не хочет в Россию

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
сноуборд
logoАлена Заварзина
сборная России жен (сноуборд)
logoсборная России (сноуборд)
logoВик Уайлд
Рекомендуем
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Вик Уайлд: «Горжусь Заварзиной – очень тяжело уйти из спорта в расцвете сил»
17 сентября 2018, 19:06
Вик Уайлд: «Думаю, что эти Игры не будут моими последними»
1820 февраля 2018, 09:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Заварзина об открытии Олимпиады-2024: «Набросы на вентилятор про трансвеститов и оскорбление чувств мне вообще параллельны. Но само представление – не могу сказать, что зашло»
7 минут назад
Алена Заварзина: «Когда Трамп выиграл выборы в США, я обрадовалась. Реально надеюсь, что он как можно скорее закончит всю эту историю»
2946 минут назад
Заварзина о жизни в Лондоне: «Цены жестко выросли. С момента переезда все подорожало на порядок. В Москве сдаю квартиру и не могу заплатить за комнату здесь»
30сегодня, 10:25
Заварзина о работе в Лондоне: «Все говорят, что не обращают внимание на паспорт. Но когда приходишь к рекрутерам, первым делом спрашивают: а у тебя есть разрешение на работу?»
1сегодня, 09:55
Календарь российских турниров по лыжам сезона-2024/25: Кубок России стартует в ноябре, ЧР пройдет в марте
28сегодня, 04:59
Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2024/25: КМ стартует в Руке 29 ноября, ЧМ пройдет в Тронхейме в феврале-марте
49сегодня, 04:59
Шистад пропустит открытие сезона в Бейтостолене. Норвежская лыжница перенесла операцию на брюшной полости
2вчера, 17:24
Сергей Устюгов: «Если бы нам руководство в этом году не разрешило собрать мини‑группу окружной команды, то, наверное, я бы закончил»
3вчера, 08:30
Егор Сорин: «Коростелев и Фалеева были фаворитами спринтерских забегов еще до старта. Они подтвердили статус»
11 ноября, 20:43
Лыжи. «Югория. Первый снег». Мельниченко выиграл коньковую «разделку» на 10 км, Спицов – 2-й, Устюгов – 3-й, Червоткин – 5-й, Ардашев – 7-й
2011 ноября, 08:20
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
1029 сентября, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
425 апреля, 06:31
Аршавин о матче с лыжниками и биатлонистами: «Узнал только Легкова. Знаю фамилию Большунова, а так бы не узнал вживую»
1121 апреля, 15:41
Лыжник Коростелев о матче с футболистами: «Очень интересно сыграть против Аршавина, Быстрова, Погребняка. У нас есть возможность перебегать их»
420 апреля, 05:15
Степанова и Большунов победили в дистанционных зачетах Кубка России по лыжным гонкам
37 апреля, 14:10
РУСАДА в марте получило 20 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов
123 апреля, 08:01
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Превц победил, Хубер – 2-й, Форфанг – 3-й
122 марта, 22:08
Горные лыжи. Кубок мира. Рогентин победил в супергиганте, Мейар – 2-й, Буассе – 3-й, пять швейцарцев попали в топ-8
22 марта, 16:34
Горные лыжи. Кубок мира. Ледецка победила в супергиганте, Бриньоне – 2-я, Викхофф Ли – 3-я
22 марта, 16:15
Лыжи. Кубок мира. Диггинс победила в общем зачете, Сван – 2-я, Карлссон – 3-я
1617 марта, 12:13