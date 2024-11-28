Вероника Степанова: «Показ гонок силами пяти энтузиастов – это не трансляция. Надо прекратить цепляться за прошлое и думать, как привлечь зрителей»

Вероника Степанова призвала не цепляться за прошлое и привлечь зрителей к лыжам.

С 23 по 26 ноября в Вершине Теи проходил первый этап Кубка России по лыжным гонкам. Трансляция соревнований велась в интернете на площадках Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

«На прошлой неделе начались соревнования в лыжных гонках и биатлоне. И начались трансляции.

Показ гонок силами пяти энтузиастов – это не трансляция. Когда призера гонки показывают 0 (ноль) раз – это все, что нужно знать о ее качестве. Это не вина операторов и режиссеров – они не занимаются показом лыж каждый день, откуда им знать, кто фаворит», – написала олимпийская чемпионка Степанова в своей колонке на «Матч ТВ».

По мнению лыжницы, необходимо решить несколько проблем, в том числе с выбором места проведения и формата гонок. Также она призвала к дополнительной работе с аудиторией.

«40-50 лет назад телевизионный репортаж о лыжной гонке состоял из одного «блюда» – самой гонки, больше ничего не было. Уверена, что рейтинги были фантастическими – тогда у всего, что попадало на один из имеющихся 2-3 каналов телевидения, рейтинги были такими. Сейчас, чтобы хотя бы окупить затраты на продакшн телесигнала, надо биться за каждого зрителя.

Я точно знаю, что телевизионщики в той же Норвегии, Швеции приходят к лыжникам и прямо говорят: «Хотят ваши спонсоры, чтобы вас по национальному каналу показали? Хотите вы сами? Тогда работайте с нами!» И работают ведь. Мне, например, очень нравится формат интервью в прямом эфире перед стартом. Как раз возможность сказать на всю страну: «Сегодня всех обыграю, догоните меня, если сможете!»

У нас тоже так «Матч ТВ» делает, но далеко не все атлеты готовы к разговорам за секунды до гонки. Да и технически устроить это способны только специалисты «Матча», но никак не телевизионщики из местных компаний. Или могут, но никто не объяснил им, что без интервью главных героев шоу скучно, пресно.

Сколько еще десятилетий должно пройти, чтобы лидеры квалификации лыжного спринта смогли выбирать забег в финалах, как на Кубке мира делается – в прямом эфире? У нас, напомню, это определяется «сеткой». Ты можешь прийти третьей из ста участниц в квалификации и отправиться по этой «сетке» в последний четвертьфинал, из которого выиграть финал практически нереально. Это отстало и просто глупо.

Все, что надо – девайс размером с маленький чемодан, думаю, можно купить у FIS подержанный. Почему это до сих пор не сделано – неясно. Убили бы двух зайцев: создать интригу в эфире, одновременно восстановить спортивную справедливость.

Все, что я предлагаю, не требует затрат, не требует какой-то коренной ломки, изменений в экипировке или тренировочных подходах. Надо просто прекратить цепляться за прошлое и думать, как привлечь максимальное количество зрителей. Именно это, а не медали, ценно и важно», – отметила Степанова.