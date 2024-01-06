Вероника Степанова: «Два масс-старта на «Тур де Ски» сегодня – два унылых перебирания ногами всей толпой с ожидаемым ускорением на финише»

Лыжница Вероника Степанова назвала унылыми масс-старты на «Тур де Ски».

«Два масс-старта на «Тур де Ски»-2024 сегодня – два унылых перебирания ногами 15 километров всей толпой с ожидаемым ускорением на финише.

Эти мхи в FIS навсегда застряли в 20-м веке – вместе с горсткой болельщиков оттуда же. «Истинным ценителям», всем двум с половиной оставшихся в лыжном спорте, такое нравится – мне нет. И большинству зрителей нет – из-за таких древних форматов мировая аудитория лыжных гонок и упала на 40% за последние пять лет.

И дальше будет падать. Потому что этим интересоваться невозможно. Лучше уж читать, как Шистад шведок троллит, и смотреть, как Поромаа обе палки одним движением ломает. Там хоть есть что обсудить потом.

Завтра будет финиш «Тур де Ски» в гору – вот это интересная штука! Я за то, чтобы интересного всю дистанцию, драматичного, непредсказуемого в лыжных гонках было больше – а зевоты, как сегодня, не было совсем», – написала Степанова.

«Тур де Ски» загибается. Многодневку надо перезагрузить – и у нас есть предложение