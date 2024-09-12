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  • Вероника Степанова: «На Западе пребывают в иллюзиях, что как только россиян пригласят обратно, мы рванем к ним со всех ног и на любых условиях. Так не будет»
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Вероника Степанова: «На Западе пребывают в иллюзиях, что как только россиян пригласят обратно, мы рванем к ним со всех ног и на любых условиях. Так не будет»

Лыжница Вероника Степанова высказалась о возможном возвращении россиян на международные старты.

«Кто искренне желает нашего скорейшего возвращения? <...> Организаторы соревнований, официальные лица, сотрудники FIS, спортивные журналисты, телевещатели и, конечно, производители инвентаря.

Я регулярно общаюсь с некоторыми, их имена в нашей лыжной тусовке известны всем. Люди они взрослые, у каждого свой подход. Комплексный. Русофилов там немного.

Но что их объединяет, так это понимание, что для развития и существования лыжных гонок возвращение россиян просто жизненно необходимо. Россия – самый крупный рынок всего с лыжами связанного. Да, на фоне футбола\хоккея это просто копейки. Но если ты связал свою судьбу с лыжами, если это твоя работа, то ты прямо заинтересован в развитии – а не как сейчас.

Для справки: сейчас в лыжном мире все не просто плохо, а очень плохо. Худшие продажи инвентаря за этот век точно. Дети не идут в лыжные секции, количество мест для катания сокращается (климат и плохой бизнес), 80% зрителей лыжных гонок в той же Норвегии – люди старше 50 лет, а молодежь вообще не смотрит наш спорт, статистическая погрешность.

Плюс Китай очень жестко разочаровал лыжный мир. До Олимпиады в Пекине были основания думать, что миллионы китайцев встанут на лыжи, откроются новые большие лыжные центры, появятся китайские звезды лыжных гонок и так далее.

А китайские товарищи взяли и вообще сборную свою распустили. Только юниорский состав оставили – и он к Российско-китайским молодежным зимним играм на Сахалине готовится. А не в Норвегии тренируется, как совсем недавно было.

Чувствуете разницу? Если нет, то повторю: китайские лыжники собираются бегать в России, а не в Норвегии. Вот что лыжный мир обсуждает сейчас, вот что ему интересно и важно.

Хорошо известный в лыжном мире корреспондент норвежской газеты пишет мне на днях: «Знала бы ты, какие жаркие споры сейчас идут в FIS и среди организаторов чемпионата мира в Тронхейме-2025 по поводу приглашения россиян!»

Я ему ответила, что это абсолютная невозможность. Нет сейчас в Западной Европе человека, у которого хватило бы духа пригласить россиян соревноваться. В любом виде спорта. Вот в Штатах есть Дэйна Уайт, который на критиков плевать хотел. А в Европе таких нет. Другой человеческий материал.

Выводы такие. Ждать, что все вовлеченные в спорт на Западе проснутся одним прекрасным утром и почувствуют, как они соскучились по россиянам, – утопия. Спортсмены и тренеры более-менее нейтральны, но в любом случае их никто не спрашивал и не собирается. У нас не бокс и не UFC, где к желаниям ведущих атлетов принято прислушиваться.

А тех, кто решает что-то, интересует спорт исключительно как бизнес. И пока Большунов на чемпионате мира в Норвегии в 2025-м – это скорее плохо, чем хорошо для них лично. Шума много.

Плюс они в целом продолжают пребывать в иллюзиях, что как только нас обратно пригласят, мы рванем к ним со всех ног и на любых условиях. Так не будет – наши условия просты: абсолютное равенство с другими сборными по всем вопросам. Никаких специальных условий, исключений и т. д. Россияне выступают на равных или не выступают вообще.

Но мне ясно и другое: они там по-настоящему зачешутся, лишь когда у нас появятся соревнования, которые могут представлять угрозу нынешней мировой спортивной системе. Да-да, с китайскими товарищами в первую очередь», – написала олимпийская чемпионка в колонке для «Матч ТВ». 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
лыжные гонки
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