Вероника Степанова: «Не стоит проситься обратно в Муонио, Ливиньо или Холменколлен. Надо свои соревнования проводить так, чтобы у европейских лыжников слюнки текли на морозе»

Вероника Степанова сравнила Кировск с западными лыжными курортами.

«В часе езды от Олоса горит огнями главный курорт Лапландии – Леви. Отели, магазины, рестораны, туристы со всего мира. Горнолыжные склоны и да, освещенные лыжные трассы тоже. Понятия не имею, почему не только наша, но и богатая немецкая и другие лыжные сборные выбирают Олос-на-куличках для подготовки к первым стартам. Говорят, «снег у них не той системы». Вот для лучших горнолыжников мира – тот, именно в Леви начинается их Кубок мира. А беголыжники – «в деревню, к тетке, в глушь...»

Когда я критикую, нападаю на FIS, я имею в виду и это. Там засели в основном скандинавские, финские люди, которые все мечтают о временах своей давно ушедшей молодости. Это, наверное, когда Майк Тайсон был молодым и валил всех соперников на первой минуте боя. А теперь дерется с блогером и проигрывает. Зато на стадионе 70 000 зрителей, и гонорар его при этом в десять раз больше, чем тридцать лет назад. Смотрите и запоминайте: это и есть теперь спорт! А те, кому это не нравится, плывут против течения. Желаю им не тратить силы попусту и выбраться на сушу.

Соревнования должны проходить там, где удобно телевидению и зрителям. И выглядеть так, чтобы их смотрели и обсуждали. А знаете, к чему такое длинное вступление? Потому что понимание этого раньше пришло у нас, чем на Западе. Ветер дует с Востока!

Потому что в трехстах километрах от Леви крупная российская компания уверенно строит и развивает альтернативу модному и по-настоящему успешному финскому курорту. В Лапландии в 2023 году побывало 750 000 туристов. В Кировске пока в три раза меньше. Но в 2020-м было лишь 85 000 тысяч – чувствуете прогресс?

Большинству покажется, что в Кировске не изобретают велосипед: горные лыжи, бары-рестораны, экотуризм, северное сияние. Но, с моей точки зрения (точки зрения профессиональной лыжницы), разница огромна. Потому что лыжный стадион «Тирвас» – один из лучших в мире, у нас только новейший Мирный/Казань и «Жемчужина Сибири» могут конкуренцию составить. Вот в чем ни они, ни Холменколлен, ни Лахти соперничать не могут – это гонка в гору Айкуайвенчорр, лучшая гонка сезона в мире по смотрибельности. По призовым победителю, кстати, тоже очень близка. А это означает, что в наступающем сезоне «на горе» будет еще интереснее. <...>

Я все время говорю: не стоит проситься обратно в Муонио, Ливиньо или Холменколлен. Кому очень надо, тот и сам найдет, как съездить туда потренироваться индивидуально. Тем более не стоит стучаться в закрытые для нас двери международных соревнований.

Надо свои планировать и проводить так, чтобы у европейских лыжников и тренеров слюнки текли на морозе. Что в Кировске спокойно, без громких деклараций и делается. Я за них все рассказала – и порадовалась. Как высказался в телеэфире «Матч ТВ» из Кировска коллега Романов: «Пусть люди, которые нам что-то там пытаются запретить, обзавидуются», – написала Степанова в колонке на сайте «Матч ТВ».

Самая красивая и сложная гонка года: на фоне Хибин и замерзшего озера, вырубило даже Большунова