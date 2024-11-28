Клэбо подписал контракт с финским производителем материалов для смазки лыж

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо подписал долгосрочный договор о сотрудничестве с финской компанией Vauhti.

Об этом он объявил 28 ноября, за день до старта этапа Кубка мира в Руке.

Vauhti занимается производством материалов для смазки лыж. Клэбо получит свой бренд под названием Fartskongen av Vauhti (Король скорости Vauhti).

«Мы объявляем о долгосрочном соглашении. Начинаем работать над кое-чем, что будет, на наш взгляд, фантастическим», – заявил Клэбо.

Лыжнику 28 лет, он пятикратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира.