Клэбо подписал контракт с финским производителем материалов для смазки лыж
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо подписал долгосрочный договор о сотрудничестве с финской компанией Vauhti.
Об этом он объявил 28 ноября, за день до старта этапа Кубка мира в Руке.
Vauhti занимается производством материалов для смазки лыж. Клэбо получит свой бренд под названием Fartskongen av Vauhti (Король скорости Vauhti).
«Мы объявляем о долгосрочном соглашении. Начинаем работать над кое-чем, что будет, на наш взгляд, фантастическим», – заявил Клэбо.
Лыжнику 28 лет, он пятикратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Nettavisen
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