Клэбо, Валнес, Иверсен, Крюгер, Гульберг, Йохауг, Тириль и Хайди Венг вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Руке
Клэбо и Йохауг вошли в состав сборной Норвегии на первый этап Кубка мира.
Соревнования пройдут с 29 ноября по 1 декабря в финской Руке. В программе – классическая «разделка» на 10 км, классический спринт и коньковый масс-старт на 20 км.
Анне Кьерсти Калво пропустит этап из-за недостаточной готовности к соревнованиям.
Сборная Норвегии
Женщины
Кристин Фоснес
Силье Теодорсен
Юлие Мире
Ане Стенсет
Хедда Амундсен
Нора Саннес
Мужчины
Йоханнес Клэбо
Эмиль Иверсен
Пол Гульберг
Эрик Валнес
Мартин Левстрем Ниенге
Симен Хегстад Крюгер
Андреас Фьюрен Рее
Харальд Амундсен
Ховард Сулос Таугбель
Сиверт Вииг
Оскар Опстад Вике
Ян Томас Йенссен
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Norges Skiforbund
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