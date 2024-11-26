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Клэбо, Валнес, Иверсен, Крюгер, Гульберг, Йохауг, Тириль и Хайди Венг вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Руке

Клэбо и Йохауг вошли в состав сборной Норвегии на первый этап Кубка мира.

Соревнования пройдут с 29 ноября по 1 декабря в финской Руке. В программе – классическая «разделка» на 10 км, классический спринт и коньковый масс-старт на 20 км. 

Анне Кьерсти Калво пропустит этап из-за недостаточной готовности к соревнованиям. 

Сборная Норвегии

Женщины

Тереза Йохауг

Хайди Венг

Лотта Венг

Кристин Фоснес

Астрид Ойре Шлинн

Тириль Венг

Силье Теодорсен

Юлие Мире

Ане Стенсет 

Хедда Амундсен 

Нора Саннес

Мужчины

Йоханнес Клэбо

Эмиль Иверсен

Пол Гульберг

Эрик Валнес

Мартин Левстрем Ниенге

Симен Хегстад Крюгер

Андреас Фьюрен Рее 

Харальд Амундсен

Ховард Сулос Таугбель

Сиверт Вииг

Оскар Опстад Вике

Ян Томас Йенссен

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Norges Skiforbund
лыжные гонки
logoЛотта Венг
logoсборная Норвегии жен
logoКубок мира
logoПол Гульберг
logoХовард Сулос Таугбель
Сиверт Вииг
logoТириль Венг
logoЮлие Мире
logoСимен Хегстад Крюгер
Силье Теодорсен
logoЭрик Валнес
logoЭмиль Иверсен
Андреас Фьюрен Рее
Ян Томас Йенссен
Кристин Фоснес
logoАстрид Ойре Шлинн
logoМартин Левстрем Ниенге
logoХайди Венг
logoсборная Норвегии
Оскар Опстад Вике
logoТереза Йохауг
logoАне Стенсет
Хедда Амундсен
logoХаральд Амундсен
logoЙоханнес Клэбо
logoАнне Кьерсти Калво
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