Клэбо проведет пресс-конференцию 28 ноября, на которой сообщит о своем будущем: «Это повлияет на мою карьеру»

Йоханнес Клэбо проведет пресс-конференцию, на которой сообщит о своем будущем.

Мероприятие пройдет 28 ноября, за день до старта этапа Кубка мира в финской Руке.

«Как вы знаете, я очень любопытен относительно того, что касается лыжных гонок. И стоит исследовать все интересное, что появляется в этой сфере.

Летом и осенью открылась одна интересная дверь. Это повлияет на мою карьеру лыжника и является не только захватывающим, но также имеет существенную ценность для моей профессиональной жизни в будущем», – заявил норвежский лыжник Клэбо .

Клэбо 28 лет, он пятикратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира.