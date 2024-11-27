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Клэбо проведет пресс-конференцию 28 ноября, на которой сообщит о своем будущем: «Это повлияет на мою карьеру»

Йоханнес Клэбо проведет пресс-конференцию, на которой сообщит о своем будущем.

Мероприятие пройдет 28 ноября, за день до старта этапа Кубка мира в финской Руке.

«Как вы знаете, я очень любопытен относительно того, что касается лыжных гонок. И стоит исследовать все интересное, что появляется в этой сфере.

Летом и осенью открылась одна интересная дверь. Это повлияет на мою карьеру лыжника и является не только захватывающим, но также имеет существенную ценность для моей профессиональной жизни в будущем», – заявил норвежский лыжник Клэбо.

Клэбо 28 лет, он пятикратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: NRK
logoЙоханнес Клэбо
logoсборная Норвегии
лыжные гонки
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