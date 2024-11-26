Александр Большунов: «Полкоманды болеет, лежит с ковидом, вторая часть только начала отходить. Вот первое дыхание было сегодня»
На первом этапе Кубка России в Вершине Теи Большунов занял 7-е место в классической «разделке» и выбыл в 1/4 финала конькового спринта.
В коньковой гонке с раздельным стартом стал вторым. Победил Денис Спицов, третьим финишировал Артем Мальцев.
«Хуже уже некуда, поэтому есть только один путь – подниматься по ступенькам вверх, других вариантов нет.
Главное, чтобы здоровье было в порядке, а когда оно более-менее в порядке, то нужно стартовать и идти шаг за шагом.
Не знаю, как дальше будет, но если говорить по времени, то на отборочных соревнованиях много желающих выиграть, все готовятся именно к этим стартам, а дальше, как показывает сезон, не всех хватает.
У Юрия Викторовича (Бородавко) сегодня день рождения, нам нужно было реабилитироваться, потому что он всю неделю ходил и чесал голову.
Полкоманды болеет, лежит с ковидом, вторая часть только начала отходить. Вот первое дыхание было сегодня, потому что мы переболели уже, я месяц, у ребят тоже большое количество времени подготовки было потеряно.
Это первый старт, когда мы смогли побороться между собой. Первые три места – это здорово, и Юрий Викторович сегодня, наверное, улыбнется, до этого сидел один, грустил», – сказал Большунов в интервью «На лыжи».
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