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Александр Большунов: «Полкоманды болеет, лежит с ковидом, вторая часть только начала отходить. Вот первое дыхание было сегодня»

Александр Большунов рассказал, что потерял месяц подготовки из-за болезни.

На первом этапе Кубка России в Вершине Теи Большунов занял 7-е место в классической «разделке» и выбыл в 1/4 финала конькового спринта.

В коньковой гонке с раздельным стартом стал вторым. Победил Денис Спицов, третьим финишировал Артем Мальцев. 

«Хуже уже некуда, поэтому есть только один путь – подниматься по ступенькам вверх, других вариантов нет.

Главное, чтобы здоровье было в порядке, а когда оно более-менее в порядке, то нужно стартовать и идти шаг за шагом.

Не знаю, как дальше будет, но если говорить по времени, то на отборочных соревнованиях много желающих выиграть, все готовятся именно к этим стартам, а дальше, как показывает сезон, не всех хватает. 

У Юрия Викторовича (Бородавко) сегодня день рождения, нам нужно было реабилитироваться, потому что он всю неделю ходил и чесал голову. 

Полкоманды болеет, лежит с ковидом, вторая часть только начала отходить. Вот первое дыхание было сегодня, потому что мы переболели уже, я месяц, у ребят тоже большое количество времени подготовки было потеряно.

Это первый старт, когда мы смогли побороться между собой. Первые три места – это здорово, и Юрий Викторович сегодня, наверное, улыбнется, до этого сидел один, грустил», – сказал Большунов в интервью «На лыжи».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «На лыжи»
logoЮрий Бородавко
logoАлександр Большунов
лыжные гонки
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logoсборная России (лыжные гонки)
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