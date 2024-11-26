Елена Вяльбе: «Спицов в тактическом плане очень правильно провел всю гонку и все сделал просто супер»

Вяльбе назвала правильной тактику Спицова в раздельной гонке на Кубке России.

Денис Спицов победил в коньковой «разделке» на 15 км на Кубке России в Вершине Теи. Вторым финишировал Александр Большунов, третьим – Артем Мальцев.

«Дениска давно не выигрывал гонки, он молодец, и мы рады за него. Сегодня он в тактическом плане очень правильно провел всю гонку и все сделал просто супер.

Спицов – это пример для многих. Его первое место меня радует, потому что в прошлом году Денис нигде не выступал ярко, кроме Всероссийской Спартакиады.

Денис всегда готовится очень точечно, он легкий спортсмен, а на столь небольшой высоте в 800 метров таким крупным ребятам, как Савелий Коростелев и Саша Большунов, приходится гораздо тяжелее.

В целом же соревнования прошли интересно и у ребят, и у девушек, все было здорово», – сказала Елена Вяльбе.

«Большунов постепенно набирает форму. Саша просто еще не делал скоростных тренировок, не продышался, потому что он болел, а потом надо было тренироваться. Объемы-то сделаны, но у нас циклический вид спорта и на одних объемах быстро не побежишь.

Я уверена, что все у него будет нормально, ведь сезон только начинается», – цитирует Вяльбе «Р-Спорт».