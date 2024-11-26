Юрий Бородавко: «Лимитирующие факторы пока не дают Большунову выйти на пик своей формы»

Бородавко заявил, что лимитирующие факторы не дают Большунову выйти на пик формы.

В коньковой «разделке» на 15 км на Кубке России в Вершине Теи победил Денис Спицов , вторым финишировал Александр Большунов, третьим – Артем Мальцев .

— Как я уже говорил, сейчас начало сезона, и очень трудно оценить состояние всех спортсменов. Все подошли в разном состоянии, сейчас постепенно идет набор формы. С каждым стартом ребята ее будут набирать.

За Дениса Спицова рад особенно, поскольку это вообще его первая победа на этапах Кубка России в индивидуальных гонках. Он вообще очень давно не побеждал. Потому хотелось бы, чтобы такие его успехи стали хорошей традицией, а эта победа вселила в него силы и уверенность для будущих стартов.

— Весь подиум заняли лыжники вашей группы. Насколько довольны?

— Они преподнесли мне хороший подарок на день рождения. Это очень приятно. Рад за всех спортсменов. Рад, что Александр Большунов борется. Уже добрался до призовых мест и борется за победу. Это вселяет определенный оптимизм на будущее, что еще один‑два этапа, и он вернется к прежним кондициям.

Рад и за Артема Мальцева. Мы всегда ждали от него результатов в коньковых гонках. Он тоже боролся за победу, долгое время лидировал. Но немного не выдержал, так как пока еще находится не в той форме, которую бы хотелось видеть на постоянной основе. Будем надеяться, что все ребята скоро подтянутся.

— Вы говорили о болезнях, которые мешали Большунову набрать форму. Сейчас он уже приходит в себя?

— Мы постоянно обсуждаем с Сашей его состояние, каждую гонку. Видим лимитирующие факторы, которые пока не дают ему выйти на пик своей формы. Потому надо определиться в таких случаях, в какую сторону двигаться в тренировочной работе, как провести саму подготовку, чтобы это было для него с максимальной пользой, чтобы он вошел в прежние кондиции.

Пьедестал этой гонки говорит о том, что мы видим проблему, осознаем проблему и знаем, как эту проблему решить. Хорошо, что все наши слова и умозаключения подтверждаются результатом, — сказал Бородавко .