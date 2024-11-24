Клэбо о пропуске гонки в Бейтостолене: «Я решил вернуться в Шейкампен и лечь на диван. Приготовлю хороший завтрак и посмотрю, как другие будут сражаться на трассе»

Йоханнес Клэбо решил полежать на диване вместо участия в гонке Бейтостолена.

На турнире в Бейтостолене норвежский лыжник ранее выиграл спринт и «разделку» классикой. Сегодня он не побежит коньковую «разделку», так как решил уехать в свой коттедж в Шейкампене.

«Сейчас я решил вернуться в Шейкампен и лечь на диван. С утра выйду потренироваться, приготовлю себе хороший завтрак и посмотрю, как другие будут сражаться на трассе.

Три дня назад у меня был сложный день, я чувствовал тяжесть, но потом немного отпустило. Учитывая прежний опыт, это вполне нормально после высоты», – сказал девятикратный чемпион мира и пятикратный олимпийский чемпион Клэбо .