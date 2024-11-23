Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Клэбо выиграл «разделку» классикой на 10 км, Ниенге – 2-й, Амундсен – 3-й, Иверсен – 5-й
Йоханнес Клэбо выиграл «разделку» классикой на лыжном турнире в Бейтостолене.
Лыжные гонки
Турнир в Бейтостолене
10 км, раздельный старт, классический стиль
Мужчины
1. Йоханнес Клэбо – 23.42,3
2. Мартин Левстрем Ниенге – 15,3
3. Харальд Амундсен – 18,9
4. Андреас Фьорден Рее – 27,3
5-6. Эмиль Иверсен – 28,1
5-6. Уго Лапалю (Франция) – 28,1
7. Микаэль Гуннюльфсен – 31,2
8. Ян Томас Йенссен – 31,8
9. Эйрик Мюсен – 34,7
10. Эрик Валнес – 38,9
11. Симен Хегстад Крюгер – 39,6
12. Ришар Жув (Франция) – 41,1...
19. Дидрик Тенсет – 57,0...
25. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 1.08,4...
34. Жюль Лапьер (Франция) – 1.30,3...
56. Люка Шанава (Франция) – 2.01,3
82. Эвен Нортуг – 2.34,1
Пол Гульберг не стартовал.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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