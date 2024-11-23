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  • Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Клэбо выиграл «разделку» классикой на 10 км, Ниенге – 2-й, Амундсен – 3-й, Иверсен – 5-й
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Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Клэбо выиграл «разделку» классикой на 10 км, Ниенге – 2-й, Амундсен – 3-й, Иверсен – 5-й

Йоханнес Клэбо выиграл «разделку» классикой на лыжном турнире в Бейтостолене.

Лыжные гонки 

Турнир в Бейтостолене

10 км, раздельный старт, классический стиль 

Мужчины

1. Йоханнес Клэбо – 23.42,3

2. Мартин Левстрем Ниенге – 15,3

3. Харальд Амундсен – 18,9

4. Андреас Фьорден Рее – 27,3

5-6. Эмиль Иверсен – 28,1

5-6. Уго Лапалю (Франция) – 28,1

7. Микаэль Гуннюльфсен – 31,2

8. Ян Томас Йенссен – 31,8

9. Эйрик Мюсен – 34,7

10. Эрик Валнес – 38,9

11. Симен Хегстад Крюгер – 39,6

12. Ришар Жув (Франция) – 41,1...

19. Дидрик Тенсет – 57,0...

25. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 1.08,4...

34. Жюль Лапьер (Франция) – 1.30,3...

56. Люка Шанава (Франция) – 2.01,3

82. Эвен Нортуг – 2.34,1

Пол Гульберг не стартовал.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
результаты
logoсборная Норвегии
Бейтостолен
гонка 10 км
лыжные гонки
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logoСимен Хегстад Крюгер
Жюль Лапьер
Хенрик Деннестад
Уго Лапалю
Маттис Стенсхаген
Ивер Тильхейм Андерсен
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Жюль Шаппа
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logoсборная Франции
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Люка Шанава
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