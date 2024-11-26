Вяльбе о словах про «бомбу на Лондон»: «Безусловно, это было сказано на эмоциях. Но я не собираюсь извиняться перед кем-то за эти слова»
Елена Вяльбе заявила, что не будет извиняться за слова о «бомбе на Лондон».
– А как бомба в центре Лондона могла бы помочь российским лыжам вернуться на мировую арену? Или это просто на эмоциях уже?
– Ну, безусловно, это было сказано на эмоциях. Но я, кстати, не собираюсь извиняться перед кем-то за то, что эти слова были сказаны.
Это больше был ракурс на то, что если мы покажем по-настоящему свою силу, то однозначно все это прекратится. Безобразие, которое происходит вокруг всего: и вокруг спорта, и вокруг культуры, и вокруг нашего языка и так далее. Всегда было, есть и будет, что люди боятся силы и уважают сильных. Вот и все.
То есть наш финал будет таковым: когда мы закончим с победой СВО, тогда все вернется на круги своя, – сказала Вяльбе в эфире канала «Россия 24».
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости