Коростелев о 30-м месте в «разделке»: «Устал чуть-чуть. Это случается, все в порядке. Смотрите второй этап, будет нормально»

Савелий Коростелев объяснил усталостью неудачное выступление на Кубке России.

Лыжник занял 30-е место в коньковой «разделке» на 15 км на первом этапе Кубка России в Вершине Теи.

«Устал чуть-чуть. Это случается, все в порядке. Смотрите второй этап, будет нормально. Сезон длинный, еще успеем все выяснить.

Настроение слегка подавленное. Но все будет хорошо.

Желание сойти было. Может быть, это было бы более верное решение, но посмотрим», – сказал Коростелев в интервью «На лыжи!»