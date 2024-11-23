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Савелий Коростелев: «За то время, что мы находимся в отстранении, лыжники стали более медийными и узнаваемыми»

Савелий Коростелев считает, что лыжники стали более медийными и узнаваемыми.

Сегодня 20-летний Коростелев выиграл классическую «разделку» на этапе Кубка России в Вершине Теи. На данный момент российские лыжники не допускаются до международных стартов.

российский лыжник, двукратный чемпион мира среди юниоров и чемпион России Савелий Коростелёв высказался о популярности лыжных гонок в России.

– Лыжи – нишевый и не медийный вид спорта?

– Абсолютно не согласен! Ну какой это нишевый вид, если на Олимпиаде в Пекине в составе сборной России больше всего наград выиграли лыжники? Вопрос медийности, конечно, присутствует, но за то время, что мы находимся в отстранении, лыжники стали более медийными и узнаваемыми.

– Тебя стали чаще узнавать в обычной жизни?

– Да, и каждый раз у меня это вызывает удивление. Прикольный момент был, когда мы с друзьями летом пошли на футбол, посмотреть матч ЦСКА. Сидим на какой-то трибуне, внезапно подошли болельщики, попросили сфотографироваться. А относительно недавно ходил на медиафутбол, там тоже ребята частенько подходили, это приятно, – сказал Коростелев.

Также Коростелев высказался о «Гонке чемпионов», которая пройдет 4-5 января в Рязани.

– В начале января будет шоу-гонка с участием лыжников и биатлонистов. Ты готов на какое-то подобное шоу?

– Ну вот тут надо будет внимательно регламент посмотреть, все-таки проводят совместно две федерации, а не частный спонсор, какие-то санкции могут прилететь. Давай вспомним, что творил Петтер Нортуг – он издевался над шведами как мог. И все только про это и говорили. Сейчас же за такое будут дисквалифицировать, поскольку расценят как неспортивное поведение и неуважение к соперникам.

Прошло столько лет, и помнят не победы, а те шоу, что устраивал Петтер. Я надеюсь, что предстоящая шоу-гонка будет интересна всем – и нам, и зрителям, и в будущем будут проводиться подобные мероприятия.

– Есть ли смысл выявлять сильнейших между лыжниками и биатлонистами на лыжне и стрельбище? Не проще ли в футбол сыграть или во что-то другое?

– Да хоть в киберспорт, хоть в хоккей! Я за любой кипиш, только зовите. Мы вот одной командой с футболистами играли, Андрей Романов организовывал. Весело же было. Как минимум интерес в том, чтобы попробовать себя в другом спорте, – отметил Коростелев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
logoСавелий Коростелев
logoсборная Швеции
Андрей Романов
logoОлимпиада-2022
logoсборная Норвегии
logoсборная России (лыжные гонки)
logoКубок России
ФЛГР
лыжные гонки
logoПеттер Нортуг
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