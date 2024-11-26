Юрий Бородавко: «Большунов постепенно будет набирать форму. Этот процесс не такой быстрый, форма не меняется по щелчку пальцев»

Юрий Бородавко считает, что Большунов наберет оптимальную форму к Новому году.

Трехкратный олимпийский чемпион не попал в призы в двух подряд гонках Кубка России.

«Я думаю, что Александр Большунов постепенно будет набирать форму. Но этот процесс не такой быстрый, ведь форма не меняется по щелчку пальцев. Это происходит достаточно медленно, и организм должен адаптироваться к более высоким скоростям и работать на более высоком пульсе.

Полагаю, что ближе к Новому году Александр уже должен быть в достаточно хорошем состоянии, близком к оптимальному», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам.

В лыжах наступает сезон, в котором Большунова наконец победят?