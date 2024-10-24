Юрий Бородавко: «С 27 октября начнется снежная подготовка нашей группы, в том числе и Большунов приступит к тренировкам»
Юрий Бородавко рассказал, когда Большунов приступит к тренировкам на снегу.
«Сейчас все спортсмены моей группы находятся на домашней подготовке, у них небольшой отдых. Первый сбор на снегу у нас будет в Ханты-Мансийке, трасса там готова, нас уже ждут. С 27 октября начнется снежная подготовка нашей группы, в том числе и Александр Большунов приступит к тренировкам.
Первые контрольные старты у нас пройдут 10-12 ноября в Ханты-Мансийске. Далее мы в полном составе отправимся в Хакасию, в Вершину Теи, где примем участие в Кубке Хакасии и первом этапе Кубка России», – сказал Бородавко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Metaratings
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