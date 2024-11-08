Юрий Бородавко: «Большунов проделывает всю работу, которая необходима для этого периода. Надеюсь, к первому этапу Кубка России он успеет набрать форму»

Бородавко надеется, что Большунов наберет форму к первому этапу Кубка России.

«Александр с 1 ноября приступил к тренировкам. От проделывает большую объемную работу, силовую, техническую, то есть всю работу, которая необходима для этого периода. Не буду раскрывать всех подробностей.

Надеюсь, что к первому этапу Кубка России он успеет набрать форму», – сказал тренер сборной России Юрий Бородавко.

Первый этап Кубка России пройдет в Вершине Теи (Хакасия) с 22 по 26 ноября.