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  • Юрий Бородавко: «Большунов проделывает всю работу, которая необходима для этого периода. Надеюсь, к первому этапу Кубка России он успеет набрать форму»
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Юрий Бородавко: «Большунов проделывает всю работу, которая необходима для этого периода. Надеюсь, к первому этапу Кубка России он успеет набрать форму»

Бородавко надеется, что Большунов наберет форму к первому этапу Кубка России.

«Александр с 1 ноября приступил к тренировкам. От проделывает большую объемную работу, силовую, техническую, то есть всю работу, которая необходима для этого периода. Не буду раскрывать всех подробностей.

Надеюсь, что к первому этапу Кубка России он успеет набрать форму», – сказал тренер сборной России Юрий Бородавко.

Первый этап Кубка России пройдет в Вершине Теи (Хакасия) с 22 по 26 ноября.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РБ Спорт
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoЮрий Бородавко
logoКубок России
logoАлександр Большунов
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