Большунов о 7-м месте на Кубке России: «Проиграл очень много. Ребята сегодня привезли целую «трамвайную остановку»
Александр Большунов сравнил свое отставание на КР с «трамвайной остановкой».
В Вершине Теи проходит этап Кубка России по лыжным гонкам. Трехкратный олимпийский чемпион Большунов занял седьмое место в классической «разделке» на 15 км, уступив 44,3 секунды победителю гонки – Савелию Коростелеву.
«Гонка сложная. Видимо, ребята сейчас сильнее, потому что сегодня привезли целую «трамвайную остановку». Поэтому не знаю, пойду потренируюсь, покатаюсь. Но сегодня ребята сильнее.
Главным было все-таки постараться ровно пройти 15 км, и в принципе, мне кажется, это получилось. Посмотрим, по кругам какое время. А так, по самочувствию вроде бы ровненько получилось, поэтому нормально.
В чем минус и негатив? Минус и негатив потому, что проиграл очень много. Поэтому не знаю, чем сейчас заниматься, ха-ха», – ответил Большунов.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Федерация лыжных гонок России
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