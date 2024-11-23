Большунов о 7-м месте на Кубке России: «Проиграл очень много. Ребята сегодня привезли целую «трамвайную остановку»

Александр Большунов сравнил свое отставание на КР с «трамвайной остановкой».

В Вершине Теи проходит этап Кубка России по лыжным гонкам. Трехкратный олимпийский чемпион Большунов занял седьмое место в классической «разделке» на 15 км, уступив 44,3 секунды победителю гонки – Савелию Коростелеву.

«Гонка сложная. Видимо, ребята сейчас сильнее, потому что сегодня привезли целую «трамвайную остановку». Поэтому не знаю, пойду потренируюсь, покатаюсь. Но сегодня ребята сильнее.

Главным было все-таки постараться ровно пройти 15 км, и в принципе, мне кажется, это получилось. Посмотрим, по кругам какое время. А так, по самочувствию вроде бы ровненько получилось, поэтому нормально.

В чем минус и негатив? Минус и негатив потому, что проиграл очень много. Поэтому не знаю, чем сейчас заниматься, ха-ха», – ответил Большунов.