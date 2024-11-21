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Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Фендрих, Мирвол, Стенсет, Тириль и Лотта Венг выступят в квалификации классического спринта

22 ноября на открытии сезона в Бейтостолене лыжницы выступят в классическом спринте.

Лыжные гонки 

Турнир в Бейтостолене

Спринт

Классический стиль 

Женщины

Начало квалификации – 14:08 по московскому времени, начало финалов – 15:30 по московскому времени. 

Старт-лист

1. Надин Фендрих (Швейцария)  

2. Матильде Мирвол (Норвегия) 

3. Ане Стенсет (Норвегия) 

4. Ингрид Гульбрандсен (Норвегия)

5. Мария Меллинг (Норвегия)

6. Лена Кентен (Франция)

7. Тириль Венг (Норвегия) 

8. Юлие Мире (Норвегия)

9. Лотта Венг (Норвегия) 

10. Кристин Фоснес (Норвегия) 

11. Мелисса Гал (Франция) 

12. Хедда Амундсен (Норвегия) 

30. Эва Уревц (Словения) 

67. Силье Ойре Шлинн (Норвегия) 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
Эва Уревц
logoсборная Словении жен
logoЛотта Венг
сборная Швейцарии жен
logoТириль Венг
Надин Фендрих
Хедда Амундсен
logoсборная Франции жен
Мелисса Гал
logoсборная Норвегии жен
logoМатильде Мирвол
Силье Ойре Шлинн
Кристин Фоснес
logoАне Стенсет
logoЮлие Мире
Ингрид Гульбрандсен
Мария Меллинг
Лена Кентен
Бейтостолен
лыжные гонки
результаты
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