Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Фендрих, Мирвол, Стенсет, Тириль и Лотта Венг выступят в квалификации классического спринта

22 ноября на открытии сезона в Бейтостолене лыжницы выступят в классическом спринте.

Лыжные гонки Турнир в Бейтостолене Спринт Классический стиль Женщины Начало квалификации – 14:08 по московскому времени, начало финалов – 15:30 по московскому времени. Старт-лист 1. Надин Фендрих (Швейцария) 2. Матильде Мирвол (Норвегия) 3. Ане Стенсет (Норвегия) 4. Ингрид Гульбрандсен (Норвегия) 5. Мария Меллинг (Норвегия) 6. Лена Кентен (Франция) 7. Тириль Венг (Норвегия) 8. Юлие Мире (Норвегия) 9. Лотта Венг (Норвегия) 10. Кристин Фоснес (Норвегия) 11. Мелисса Гал (Франция) 12. Хедда Амундсен (Норвегия) 30. Эва Уревц (Словения) 67. Силье Ойре Шлинн (Норвегия)