Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Хайди Венг выиграла классическую разделку на 10 км, Шлинн – 2-я, Бергане – 3-я, Клодель – 4-я
Норвежская лыжница Хайди Венг выиграла классическую разделку в Бейтостолене.
Лыжные гонки
Бейтостолен, Норвегия
10 км, раздельный старт, классический стиль
Женщины
1. Хайди Венг – 26.43,6
2. Астрид Ойре Шлинн – 4,7
3. Маргрете Бергане – 23,1
4. Дельфин Клодель (Франция) – 38,2
5. Кристин Фоснес – 47,9
6. Лотта Венг – 52,8
7-8. Матильде Мирвол – 1.08,8
7-8. Магни Смедос – 1.08,8
9. Хедда Амундсен – 1.14,8
10. Анна Свенсен – 1.15,0
Клодель на классике сильно.