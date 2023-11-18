Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Хайди Венг выиграла классическую разделку на 10 км, Шлинн – 2-я, Бергане – 3-я, Клодель – 4-я

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Норвежская лыжница Хайди Венг выиграла классическую разделку в Бейтостолене.

Лыжные гонки

Турнир в Бейтостолене

Бейтостолен, Норвегия

10 км, раздельный старт, классический стиль

Женщины

1. Хайди Венг – 26.43,6

2. Астрид Ойре Шлинн – 4,7

3. Маргрете Бергане – 23,1

4. Дельфин Клодель (Франция) – 38,2

5. Кристин Фоснес – 47,9

6. Лотта Венг – 52,8

7-8. Матильде Мирвол – 1.08,8

7-8. Магни Смедос – 1.08,8

9. Хедда Амундсен – 1.14,8

10. Анна Свенсен – 1.15,0

1 комментарий

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gerr_max
Хейди хороша. Как и марафонка Слин с молодой Бергане.

Клодель на классике сильно.
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