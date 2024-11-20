Юрий Бородавко: «Большунов переболел дважды – в октябре и ноябре. Тот объем работы, который был запланирован, не полностью удалось выполнить»
Юрий Бородавко рассказал, что Александр Большунов болел перед началом сезона.
Ранее лыжник стал пятым в «разделке» на 10 км классическим стилем на Кубке Хакасии.
«У Александра, к сожалению, начало сезона сложилось не очень: он переболел дважды – в октябре и ноябре. Поэтому тот объем работы, который был запланирован, увы, не полностью удалось выполнить. Абсолютно не было скоростной работы. Конечно, потихонечку будет набирать форму за счет стартов, поскольку сейчас уже другого выхода нет.
В плане здоровья Большунова могу сказать, что есть остаточные явления, все-таки после болезни полностью не удалось излечиться. Все это в процессе. Будем надеяться, что с каждым днем здоровье Александра будет улучшаться и его спортивная форма – тоже», – сказал тренер.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Советский спорт
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