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  • Чемпионат России по лыжероллерам-2024. Сорина, Пеклецова, Крупицкая, Истомина, Пантрина, Прокофьева выступят в коньковой «разделке» на 15 км
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Чемпионат России по лыжероллерам-2024. Сорина, Пеклецова, Крупицкая, Истомина, Пантрина, Прокофьева выступят в коньковой «разделке» на 15 км

15 сентября на ЧР по лыжероллерам пройдет женская коньковая «разделка» на 15 км.

Лыжероллеры

Чемпионат России

Тюмень

Женщины

15 км, свободный стиль, раздельный старт

Начало – 8.30 по московскому времени. Трансляций по ТВ не будет. 

Старт-лист

26. Арина Перевозчикова

33. Алеся Рушенцева

37. Елизавета Шалабода

38. Арина Кусургашева

43. Олеся Ляшенко

45. Дарья Канева

47. Дарья Непряева

48. Алиса Жамбалова

49. Елизавета Маслакова

50. Татьяна Сорина

51. Анастасия Прокофьева

52. Алина Пеклецова

53. Елизавета Пантрина

54. Екатерина Смирнова

55. Мария Истомина

56. Евгения Крупицкая

57. Лидия Горбунова

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.

Расписание чемпионата России по лыжероллерам в Тюмени

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
результаты
logoсборная России жен (лыжные гонки)
чемпионат России
лыжероллеры
logoАлиса Жамбалова
logoТатьяна Сорина (Алешина)
logoЛидия Горбунова (Дуркина)
logoМария Истомина
Екатерина Смирнова
logoЕлизавета Шалабода
logoАнастасия Прокофьева (Рыгалина)
logoДарья Непряева
logoЕвгения Крупицкая
Арина Перевозчикова
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
Алеся Рушенцева
Олеся Ляшенко
Дарья Канева
Алина Пеклецова
Арина Кусургашева
Елизавета Маслакова
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