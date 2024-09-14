Чемпионат России по лыжероллерам-2024. Сорина, Пеклецова, Крупицкая, Истомина, Пантрина, Прокофьева выступят в коньковой «разделке» на 15 км
15 сентября на ЧР по лыжероллерам пройдет женская коньковая «разделка» на 15 км.
Лыжероллеры
Чемпионат России
Тюмень
Женщины
15 км, свободный стиль, раздельный старт
Начало – 8.30 по московскому времени. Трансляций по ТВ не будет.
Старт-лист
26. Арина Перевозчикова
33. Алеся Рушенцева
38. Арина Кусургашева
43. Олеся Ляшенко
45. Дарья Канева
47. Дарья Непряева
48. Алиса Жамбалова
49. Елизавета Маслакова
50. Татьяна Сорина
52. Алина Пеклецова
53. Елизавета Пантрина
54. Екатерина Смирнова
55. Мария Истомина
56. Евгения Крупицкая
57. Лидия Горбунова
Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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