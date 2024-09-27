Член президиума ФЛГР Крянин о недопуске россиян: «Даже не было каких‑то положительных движений в сторону нашего возвращения»

В Федерации лыжных гонок России отреагировали на решение FIS продлить недопуск.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не разрешила российским спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой в новом сезоне.

– Даже не было обсуждений и каких‑то положительных движений в сторону нашего возможного возвращения. Но мы на этом не зацикливаемся. У нас очень много работы внутри страны, очень плотный график мероприятий в предстоящем сезоне. Так что работы и выступлений для наших лыжников хватит – практически каждую неделю будут соревнования.

– При этом вообще работа по возвращению на международные старты ведется?

– Мы работаем по старым соглашениям, работаем по правилам международной федерации. Никуда не уходим. Спортивные правила, которые вводятся, мы воспринимаем и приводим в соответствие. То же самое происходит у нас на этапах Кубка России и чемпионате России – у нас те же дистанции и тот же регламент. Все соблюдается. Это отрабатывалось много лет и нормально работает сейчас.

Какие‑то рабочие взаимоотношения есть, но прямо чтобы допустить нас… Конечно, нам бы хотелось там выступать, но в России сейчас у нас намного больше работы. Не нам решать, когда все перестроится и мы сможем вернуться на международные старты. У нас очень большая конкуренция внутри страны. Думаю, ей могут позавидовать другие страны, – сказал член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин .