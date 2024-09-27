  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Член президиума ФЛГР Крянин о недопуске россиян: «Даже не было каких‑то положительных движений в сторону нашего возвращения»
0

Член президиума ФЛГР Крянин о недопуске россиян: «Даже не было каких‑то положительных движений в сторону нашего возвращения»

В Федерации лыжных гонок России отреагировали на решение FIS продлить недопуск.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не разрешила российским спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой в новом сезоне.

– Даже не было обсуждений и каких‑то положительных движений в сторону нашего возможного возвращения. Но мы на этом не зацикливаемся. У нас очень много работы внутри страны, очень плотный график мероприятий в предстоящем сезоне. Так что работы и выступлений для наших лыжников хватит – практически каждую неделю будут соревнования.

– При этом вообще работа по возвращению на международные старты ведется?

– Мы работаем по старым соглашениям, работаем по правилам международной федерации. Никуда не уходим. Спортивные правила, которые вводятся, мы воспринимаем и приводим в соответствие. То же самое происходит у нас на этапах Кубка России и чемпионате России – у нас те же дистанции и тот же регламент. Все соблюдается. Это отрабатывалось много лет и нормально работает сейчас.

Какие‑то рабочие взаимоотношения есть, но прямо чтобы допустить нас… Конечно, нам бы хотелось там выступать, но в России сейчас у нас намного больше работы. Не нам решать, когда все перестроится и мы сможем вернуться на международные старты. У нас очень большая конкуренция внутри страны. Думаю, ей могут позавидовать другие страны, – сказал член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная России жен (лыжные гонки)
чемпионат России
logoFIS
Сергей Крянин
logoКубок России
Рекомендуем
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Губерниев о недопуске лыжников и биатлонистов: «На 95% Олимпиада нам не светит. Надо проводить клубные соревнования, звать китайцев»
36 минут назад
FIS продлила отстранение российских лыжников на ближайший сезон (Expressen)
37сегодня, 14:56
Андоррская лыжница Джина дель Рио: «Без России лыжные гонки совсем другие. И Большунов, и Клэбо – выдающиеся, у каждого своя специализация»
4вчера, 08:20
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Губерниев о недопуске лыжников и биатлонистов: «На 95% Олимпиада нам не светит. Надо проводить клубные соревнования, звать китайцев»
36 минут назад
Дмитрий Васильев: «Лыжные гонки без российских спортсменов скоро загнутся»
30сегодня, 16:40
Александр Тихонов: «Европейцы испохабили Олимпийские игры. Без российских спортсменов теряется конкуренция и интерес к телевидению»
1сегодня, 16:30
Мельниченко и Сола выиграли лыжные масс-старты на летнем чемпионате Беларуси
сегодня, 15:08
FIS продлила отстранение российских лыжников на ближайший сезон (Expressen)
37сегодня, 14:56
Александр Большунов: «Мы с каждым годом улучшаем Кубок России. Делаем так, чтобы он был похож на Кубок мира»
18вчера, 13:55
Елена Вяльбе: «Я вообще никогда на лыжероллеры не обращаю внимания. Это соревнование для тренеров»
2вчера, 12:59
Энергокомпания Equinor прекратит спонсировать лыжи и футбол в Норвегии по окончании сезона
21вчера, 11:40
Сергей Устюгов выиграл спринт классикой на чемпионате Беларуси по лыжероллерам
2вчера, 10:56
Вероника Степанова: «Основную массу телезрителей привлекают драматичные падения. Мне страшно смотреть на катающихся от боли футболистов. Но ведь смотрю же!»
11вчера, 10:31
Ко всем новостям
Последние новости
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
325 апреля, 06:31
Аршавин о матче с лыжниками и биатлонистами: «Узнал только Легкова. Знаю фамилию Большунова, а так бы не узнал вживую»
1121 апреля, 15:41
Лыжник Коростелев о матче с футболистами: «Очень интересно сыграть против Аршавина, Быстрова, Погребняка. У нас есть возможность перебегать их»
420 апреля, 05:15
Степанова и Большунов победили в дистанционных зачетах Кубка России по лыжным гонкам
37 апреля, 14:10
РУСАДА в марте получило 20 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов
123 апреля, 08:01
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Превц победил, Хубер – 2-й, Форфанг – 3-й
122 марта, 22:08
Горные лыжи. Кубок мира. Рогентин победил в супергиганте, Мейар – 2-й, Буассе – 3-й, пять швейцарцев попали в топ-8
22 марта, 16:34
Горные лыжи. Кубок мира. Ледецка победила в супергиганте, Бриньоне – 2-я, Викхофф Ли – 3-я
22 марта, 16:15
Лыжи. Кубок мира. Диггинс победила в общем зачете, Сван – 2-я, Карлссон – 3-я
1617 марта, 12:13
Горбунов о Малиновке: «Достаточно тяжелый круг, очень много поворотов. Похоже на европейский уровень»
117 марта, 06:23