Член президиума ФЛГР Крянин о недопуске россиян: «Даже не было каких‑то положительных движений в сторону нашего возвращения»
Международная федерация лыжного спорта (FIS) не разрешила российским спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой в новом сезоне.
– Даже не было обсуждений и каких‑то положительных движений в сторону нашего возможного возвращения. Но мы на этом не зацикливаемся. У нас очень много работы внутри страны, очень плотный график мероприятий в предстоящем сезоне. Так что работы и выступлений для наших лыжников хватит – практически каждую неделю будут соревнования.
– При этом вообще работа по возвращению на международные старты ведется?
– Мы работаем по старым соглашениям, работаем по правилам международной федерации. Никуда не уходим. Спортивные правила, которые вводятся, мы воспринимаем и приводим в соответствие. То же самое происходит у нас на этапах Кубка России и чемпионате России – у нас те же дистанции и тот же регламент. Все соблюдается. Это отрабатывалось много лет и нормально работает сейчас.
Какие‑то рабочие взаимоотношения есть, но прямо чтобы допустить нас… Конечно, нам бы хотелось там выступать, но в России сейчас у нас намного больше работы. Не нам решать, когда все перестроится и мы сможем вернуться на международные старты. У нас очень большая конкуренция внутри страны. Думаю, ей могут позавидовать другие страны, – сказал член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.
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