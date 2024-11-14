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Вероника Степанова: «За один этап Кубка Содружества биатлонист может заработать больше, чем лыжник за выигрыш всех индивидуальных гонок на чемпионате России»

Лыжница Вероника Степанова рассказала о «зависти» к биатлонистам из-за призовых.

«Теоретически российский биатлонист может в наступающем сезоне выиграть только объявленными призовыми более 10 миллионов рублей. «Объявленные» – это те, с табличками сумм которых победители скромно стоят на пьедестале после гонки. Или нескромно – зависит от цифры на табличке.

У биатлонистов в наступающем сезоне будет не широкий, а очень широкий выбор, что бежать и где зарабатывать. Загибайте пальцы: Кубок России, Кубок Содружества, чемпионат страны и Спартакиада-2025, которая по названию не Спартакиада, но по статусу очень похожа. За один любой этап Кубка Содружества биатлонист может заработать больше, чем лыжник за выигрыш всех индивидуальных гонок на чемпионате России! При том, что этапов Кубка Содружества – шесть (включая летний), а чемпионат – один.

Последним в этом списке биатлонного триумфа – новый турнир, Кубок МЛКБ. Последним по возрасту – и первым по призовым. Миллион рублей за победу – это уровень Кубка мира за вычетом налогов! Если кто-то хочет думать, что приезд в ноябре в Ханты-Мансийск сильнейших биатлонисток России и Беларуси – случайность, то пусть так думает. А я предположу, что когда девушки увидели в прошлом году, что первые соревнования прошли на ура и победители (мистер и миссис Халили, кстати) действительно забрали домой по миллиону, то все загорелись желанием приехать в 2024-м. Осуждаете? Я – нет. Завидую.

Потому что у нас в лыжных гонках все куда скромнее. В предстоящем сезоне если лыжник выиграет буквально все старты: все гонки Кубка и чемпионата России, финал Кубка России в Кировске (стараниями крупного спонсора это все больше выглядит как отдельные соревнования, российский «Тур де Ски») то получит чуть больше пяти миллионов рублей, по моим подсчетам. Спартакиады у нас в этом сезоне нет, как и Кубка Содружества. И о Кубке МЛКБ остается лишь мечтать. <...>

Юное поколение отлично видит, что дает то или иное занятие в жизни, – спасибо соцсетям. И учитывает это в выборе жизненного пути. Сегодня они видят, что биатлонисты могут за один день на «шикарную свадьбу» заработать. Или обратят внимание, что я могла бы, но решила не устраивать больших торжеств, инвестировала свои призовые в лучшее в нашей стране ведение беременности. Как и заметят, что в других видах спорта «сборники» курьерами подрабатывают после тренировок.

Если после этого юная спортсменка все-таки решит идти в скромный, безденежный вид спорта – честь ей и хвала, люди с менталитетом спортсменов-любителей тоже нужны и по своему прекрасны. Но мне кажется почему-то, что прямо сейчас 15-летняя конькобежка, только что выполнившая первый разряд, смотрит на красиво бегущих биатлонистов по федеральному телеканалу, на втором экране рассматривает их свадьбы, экзотические каникулы и прочие картинки красивой жизни. И думает: а не перейти ли мне в биатлон, пока не поздно? Я бы, наверное, так и сделала», – написала Степанова в колонке на сайте «Матч ТВ».

Встречайте наш биатлон: гонок и денег все больше, а еще будет шоу с лыжниками

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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