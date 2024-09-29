Журова о словах Вяльбе про «бомбу на Лондон»: «Такая шутка опасна, потому что Запад начнет воспринимать ее как агрессию»
«Если бы мы кинули серьезную бомбу на центр Лондона, все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили», – заявила глава Федерации лыжных гонок России.
«Это же шутка. Просто такая шутка опасна, потому что мы же понимаем, что Запад сразу начнет воспринимать ее как агрессию. Они таких шуток почему-то не понимают, они считают, что мы так и должны сделать. Вы же понимаете, что как раз это и не решит вопрос.
Она хоть и пошутила, но она образно говорила, что, конечно, надо что-то более радикально решать в смысле общения с ними. Но это ж надо с Украиной, а Лондон-то здесь, в общем ни при чем. Любое направление наших ударов в сторону НАТО закончится не очень хорошо для всего мира.
Я бы поаккуратнее была с такими шутками однозначно. К сожалению, после таких слов на нее ополчатся на Западе, если это распространится. Хотя, говорю, она опять же пошутила, но они всегда считают, что мы не шутим», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.
Вяльбе об отстранении России: «Если бы мы кинули серьезную бомбу на центр Лондона, все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили»
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