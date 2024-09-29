  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
6

Журова о словах Вяльбе про «бомбу на Лондон»: «Такая шутка опасна, потому что Запад начнет воспринимать ее как агрессию»

Светлана Журова сочла шуткой предложение Елены Вяльбе «кинуть бомбу на Лондон».

«Если бы мы кинули серьезную бомбу на центр Лондона, все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили», – заявила глава Федерации лыжных гонок России.

«Это же шутка. Просто такая шутка опасна, потому что мы же понимаем, что Запад сразу начнет воспринимать ее как агрессию. Они таких шуток почему-то не понимают, они считают, что мы так и должны сделать. Вы же понимаете, что как раз это и не решит вопрос.

Она хоть и пошутила, но она образно говорила, что, конечно, надо что-то более радикально решать в смысле общения с ними. Но это ж надо с Украиной, а Лондон-то здесь, в общем ни при чем. Любое направление наших ударов в сторону НАТО закончится не очень хорошо для всего мира.

Я бы поаккуратнее была с такими шутками однозначно. К сожалению, после таких слов на нее ополчатся на Западе, если это распространится. Хотя, говорю, она опять же пошутила, но они всегда считают, что мы не шутим», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.

Вяльбе об отстранении России: «Если бы мы кинули серьезную бомбу на центр Лондона, все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили»

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Lenta.ru
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoСветлана Журова
ФЛГР
logoЕлена Вяльбе
Политика
Рекомендуем
Коньки/шорт-трек в Telegram
Материалы по теме
Валуев о словах Вяльбе: «Если представить, что Британские острова ушли на дно морское, для остального мира действительно поубавилось бы проблем»
9сегодня, 15:10
Журова об отстранении биатлонистов и лыжников: «До завершения СВО IBU и FIS не будут ничего предпринимать. Там всем управляют скандинавы, которым это выгодно»
5вчера, 14:22
Вяльбе об отстранении России: «Если бы мы кинули серьезную бомбу на центр Лондона, все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили»
267вчера, 12:47
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Светлана Журова: «Надеюсь, на карьеру сына еще выпадет Олимпиада, где он сможет выступить. Не хочется быть последней олимпийской чемпионкой»
3сегодня, 12:56
Конькобежец Алдошкин о продлении бана: «Надеюсь, мне доведется выступить на международном уровне под родным флагом»
сегодня, 06:43
Гуляев о совете ISU: «Заседание завершено, изменений никаких, отстранение продлено. Этот сезон мы пропустим»
31вчера, 16:30
Гуляев о словах Родниной про допуск юниоров: «Никаких решений нет»
1327 сентября, 11:00
Светлана Журова: «Гонения на Виктора Ана начались, когда его не допустили на Олимпиаду-2018. Болельщики в Корее его любят, остальное – от руководства и политиков»
320 сентября, 20:24
Николай Гуляев: «Семья Виктора Ана в Корее подвергается гонению со стороны чиновников. Его там не любят за то, что он успешно выступал за сборную России»
120 сентября, 07:46
Николай Гуляев: «Мы не должны закрываться от мирового спорта. Нейтральный статус – это неприятно, но все и так знают, из какой страны спортсмен»
19 сентября, 18:44
«Фигурное катание – это фигурное катание, а коньки и шорт-трек – отдельно. Зачем изобретать велосипед?» Гуляев заявил, что федерации не объединятся по примеру гимнастики
319 сентября, 10:35
Семен Елистратов: «Я призываю всех спортсменов, чтобы хоть как‑то вели соцсети и рассказывали о своих видах. Мы ничего не делаем в СМИ – это очень плохо»
17 сентября, 19:50
Журова о выборах главы МОК: «Может, стоит идти от обратного и поддержать Коу, сказав, что он полезный кандидат. И пусть по нему ведут расследования»
1517 сентября, 17:51
Ко всем новостям
Последние новости
Результаты забега «Татнефть Альметьевский полумарафон» 2024
8 сентября, 09:43
Союз конькобежцев России пока не рассматривал вопрос о карантине Семерикова, который намерен перейти в Узбекистан
222 мая, 10:41
«Было бы здорово собрать лидеров шорт-трека, фигурного катания, конькобежного спорта и хоккея. Попробовать дорожку в 200 м». Елистратов о шоу-турнирах
11 января, 18:54
Призер ЧМ по конькобежному спорту Александр Баранов умер в возрасте 63 лет
7 декабря 2023, 07:12
Журова о негативе к российским спортсменам: «Это отношение сформировано из-за действий и решений МОК»
243 ноября 2023, 05:39
Журова о допуске россиян: «У каждой федерации свое мнение. Единого решения не будет»
112 июня 2023, 12:40
«Нам не стоит даже обращать внимание на русофобские выпады со стороны Польши. Она ничего не решает». Журова о коалиции против российских спортсменов
1328 апреля 2023, 09:40
Светлана Журова: «Если нас не допустят на Олимпиаду, то нужно проводить свои соревнования. К нам приедут те, кто готов состязаться в спорте, а не в политике»
7710 марта 2023, 06:58
Журова о переходе российского спорта в Азию: «Насколько я знаю, ни в фигурном катании, ни в конькобежном спорте такие переговоры не велись»
121 марта 2023, 08:50
Ольга Фаткулина: «Год был тяжелым морально и физически, но это был колоссальный опыт. Думаю, этот опыт пригодится будущим поколениям спортсменов»
11 января 2023, 09:47