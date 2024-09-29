Журова о словах Вяльбе про «бомбу на Лондон»: «Такая шутка опасна, потому что Запад начнет воспринимать ее как агрессию»

Светлана Журова сочла шуткой предложение Елены Вяльбе «кинуть бомбу на Лондон».

«Если бы мы кинули серьезную бомбу на центр Лондона, все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили», – заявила глава Федерации лыжных гонок России.

«Это же шутка. Просто такая шутка опасна, потому что мы же понимаем, что Запад сразу начнет воспринимать ее как агрессию. Они таких шуток почему-то не понимают, они считают, что мы так и должны сделать. Вы же понимаете, что как раз это и не решит вопрос.

Она хоть и пошутила, но она образно говорила, что, конечно, надо что-то более радикально решать в смысле общения с ними. Но это ж надо с Украиной, а Лондон-то здесь, в общем ни при чем. Любое направление наших ударов в сторону НАТО закончится не очень хорошо для всего мира.

Я бы поаккуратнее была с такими шутками однозначно. К сожалению, после таких слов на нее ополчатся на Западе, если это распространится. Хотя, говорю, она опять же пошутила, но они всегда считают, что мы не шутим», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.

Вяльбе об отстранении России: «Если бы мы кинули серьезную бомбу на центр Лондона, все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили»