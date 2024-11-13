Заварзина об открытии Олимпиады-2024: «Набросы на вентилятор про трансвеститов и оскорбление чувств мне вообще параллельны. Но само представление – не могу сказать, что зашло»

Бронзовый призер Сочи-2014 в сноуборде Заварзина высказалась об открытии Игр-2024.

– С Олимпиады в Париже в России особенно обсуждалась церемония открытия. Как человек из мира искусства, что о ней думаешь?

– По телевизору смотрелось достаточно говено. Но я понимаю, что очень сложно спродюсировать в прямом эфире такой ивент, когда льет дождь и у тебя по реке носятся какие-то всадники.

Вот эти набросы на вентилятор про трансвеститов, странных танцоров и оскорбление чувств мне вообще параллельны. Но само представление – не могу сказать, что зашло. Может быть, мне давно не интересны открытия и закрытия. Ну а французы всегда делали то, что хотели, – сказала Заварзина.

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