Заварзина об открытии Олимпиады-2024: «Набросы на вентилятор про трансвеститов и оскорбление чувств мне вообще параллельны. Но само представление – не могу сказать, что зашло»
Бронзовый призер Сочи-2014 в сноуборде Заварзина высказалась об открытии Игр-2024.
– С Олимпиады в Париже в России особенно обсуждалась церемония открытия. Как человек из мира искусства, что о ней думаешь?
– По телевизору смотрелось достаточно говено. Но я понимаю, что очень сложно спродюсировать в прямом эфире такой ивент, когда льет дождь и у тебя по реке носятся какие-то всадники.
Вот эти набросы на вентилятор про трансвеститов, странных танцоров и оскорбление чувств мне вообще параллельны. Но само представление – не могу сказать, что зашло. Может быть, мне давно не интересны открытия и закрытия. Ну а французы всегда делали то, что хотели, – сказала Заварзина.
Интервью Алены Заварзиной: каково ей в Лондоне и почему не хочет в Россию
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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