Алена Заварзина: «Когда Трамп выиграл выборы в США, я обрадовалась. Реально надеюсь, что он как можно скорее закончит всю эту историю»
Бронзовый призер Сочи-2014 в сноуборде Заварзина после окончания спортивной карьеры переехала в Лондон, окончила колледж дизайна и осталась жить в Великобритании.
– Заморозка средств, проблемы с картами, SWIFT – задумывалась, почему из-за санкций особенно достается обычным людям, которые ни на что не влияют?
– Обидно, что на тебе в очередной раз сомкнулся свет. И даже поговорить не с кем. Я настолько долго ассоциировала себя с русским флагом, ходила на награждения, а тут вдруг началось огромное переписывание истории, разделение мнений.
Тебе с разных сторон начинают объяснять, как оно все было на самом деле. Кто-то осуждающе показывал пальцем, некоторые подходили: «Не переживай, это не твоя вина». Ага, спасибо большое, что разрешили мне тут сидеть!
Блин, идут огромные геополитические события, а мне кто-то пытается объяснить, что это не во мне дело? Вы серьезно?!
Мне даже среди русского сообщества сложно говорить на эту тему. Очень тяжело переживать все, что происходит. Но вместе с тем есть те, кто считает правильным лить говно на всю страну и всех людей – вот в этом тоже участвовать не хочется. Знаешь, когда Трамп выиграл эти выборы в США, я нереально обрадовалась.
– Надежда на перемены?
– Да! Вот он выиграл – и я ходила счастливая, как будто у меня день рождения. Реально надеюсь, что он как можно скорее закончит всю эту историю. Потому что, блин, ну сколько можно-то?
Ни я, ни многие другие не подписывались под этот опыт. Он ужасно неприятен. Хочется нормальной жизни для всех. Хочется свободы – выбора, передвижений.
– Британский паспорт стал бы решением вопросов по части передвижений?
– Конечно, стало бы гораздо проще. Но я-то 5 лет прожила здесь по студенческой визе, а при таких раскладах в плане заявлений на гражданство эти годы не учитываются.
– Когда ты была с Виком (Уайлдом), не думала получить американское гражданство?
– Всегда казалось, что я такая молодец в этом плане. Нашла иностранца. Ведь еще один паспорт, если говорить прямо, это свобода перемещений по миру. Но жить в Америке мы не собирались, вопросом своевременно не занялись, а потом развелись – и все.
Интервью Алены Заварзиной: каково ей в Лондоне и почему не хочет в Россию
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