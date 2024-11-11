Егор Сорин: «Коростелев и Фалеева были фаворитами спринтерских забегов еще до старта. Они подтвердили статус»

Сорин считает, что Коростелев и Фалеева подтвердили свой статус фаворитов сезона.

Савелий Коростелев и Анастасия Фалеева победили в классических спринтах на на турнире «Первый снег» в Ханты-Мансийске.

«Безусловно, Савелий Коростелев и Анастасия Фалеева были фаворитами вчерашних спринтерских забегов еще до старта. Настя была лучшим спринтером России прошлого сезона, а Савелий был в тройке сильнейших, но вчера бежали не все сильнейшие спринтеры. Они подтвердили статус фаворитов и выиграли вчера.

Кому-то лучше в начале сезона побегать спринты — короткие забеги с паузами, а кому-то непрерывную дистанцию, поэтому у нас есть выбор.

Ничего страшного в том, что следующий старт был уже наутро, нет. В начале сезона мы редко бегаем две гонки подряд, если это не официальный этап Кубка России или этап Кубка мира.

Сейчас мы переедем в Вершину Теи, и там тоже перед Кубком будет Кубок Хакасии, где спортсмены также будут вместе с тренерами решать, какую гонку бежать», — сказал Сорин.