Вяльбе о квадробинге: «Это надо пресечь. Слава господи, у моей дочери нет наклонностей замяукать как кошечка или затявкать как собачка»

Елена Вяльбе заявила, что квадробинг надо «пресекать на корню».

«Слушайте, я традиционный человек, абсолютно нормальный. Как я уже сказала, я дитя Советского Союза. Мне кажется, там бы посмотрели [косо] на всех нас, что мы вообще даже это обсуждаем. Но я слышала, вроде и Дума говорила на эту тему, что это надо пресечь. Я, конечно, с этим абсолютно согласна.

Слава тебе господи, у моей дочери нет таких наклонностей – замяукать как кошечка или затявкать как собачка. Нет. Но знаете, мы с Варварой как раз говорили на эту тему. <...> Она сказала, что у них в школе девочки и мальчики ходят в каких-то масках и там мяукают.

Я вот не написала до сих пор, надо написать нашему директору школы, что это надо пресекать просто прям на корню, и причем жестко. Потому что это безобразие. Реально это безобразие. Даже, может быть, не столько среди детей. Может быть, они какие-то театральные постановки делают. Но когда родители выводят детей на поводке для того, чтобы ребенок, извините, что-то сделал…

Я вообще это все не понимаю и никогда не пойму. А вообще, мне кажется, это все от безделья – людям надо идти работать. Чем-то заниматься. Тогда некогда будет на всякую глупость тратить свое драгоценное время», – заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе .