Четырехкратный олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина Симон Амманн продолжит спортивную карьеру

43-летний прыгун с трамплина Симон Амманн продолжит спортивную карьеру.

Швейцарец является четырехкратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира и двукратным призером чемпионатов мира.

«В этом году я позаботился о том, чтобы тренироваться в хороших условиях, что позволило мне постоянно работать над прыжками. Думаю, я уделил прыжкам с трамплина столько же места, сколько и в прошлом году.

Но в этом году летние тренировки были более плавными и эффективными. Нагрузка, связанная с моей учебой в Университете Санкт-Галлена, очень высока, поэтому хорошее планирование в течение года очень важно», – сказал Амманн в интервью Swiss Ski.

Амманн проведет 28-й сезон на Кубке мира.

«Сама по себе эта цифра не имеет для меня большого значения. Но мне всегда приятно иметь возможность упомянуть ее публично. Это доказательство того, что можно заниматься элитным спортом в течение очень долгого времени», – отметил спортсмен.