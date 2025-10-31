Лыжи. Кубок Селигдара. Горбунов и Горбунова выиграли спринты классикой, Семиков и Королева – 2-е
Иван Горбунов и Лидия Горбунова выиграли спринты классикой на турнире в Алдане.
Лыжные гонки
Алдан
Мужчины, спринт, классический стиль
1. Иван Горбунов – 3.18,59
2. Илья Семиков – 0,57
3. Сергей Забалуев – 6,28
4. Алексей Распутин – 9,62
Женщины, спринт, классический стиль
1. Лидия Горбунова – 3.08,06
2. Анна Королева (Беларусь) – 0,26
3. Анна Мачехина (Беларусь) – 5,71
4. Елизавета Шалабода – 5,71
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости