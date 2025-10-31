Лыжи. Кубок Селигдара. Горбунов и Горбунова выиграли спринты классикой, Семиков и Королева – 2-е

Иван Горбунов и Лидия Горбунова выиграли спринты классикой на турнире в Алдане.

Лыжные гонки Кубок Селигдара Алдан Мужчины, спринт, классический стиль 1. Иван Горбунов – 3.18,59 2. Илья Семиков – 0,57 3. Сергей Забалуев – 6,28 4. Алексей Распутин – 9,62 Женщины, спринт, классический стиль 1. Лидия Горбунова – 3.08,06 2. Анна Королева (Беларусь) – 0,26 3. Анна Мачехина (Беларусь) – 5,71 4. Елизавета Шалабода – 5,71