Лыжи. Кубок Селигдара. Горбунов и Горбунова выиграли спринты классикой, Семиков и Королева – 2-е

Иван Горбунов и Лидия Горбунова выиграли спринты классикой на турнире в Алдане.

Лыжные гонки

Кубок Селигдара

Алдан

Мужчины, спринт, классический стиль

1. Иван Горбунов – 3.18,59

2. Илья Семиков – 0,57

3. Сергей Забалуев – 6,28

4. Алексей Распутин – 9,62

Женщины, спринт, классический стиль

1. Лидия Горбунова – 3.08,06

2. Анна Королева (Беларусь) – 0,26

3. Анна Мачехина (Беларусь) – 5,71

4. Елизавета Шалабода – 5,71

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
результаты
лыжные гонки
спринт (жен)
Кубок Селигдара
спринт
