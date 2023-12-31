«Турне четырех трамплинов». 2-й этап. Ланишек, Веллингер, Феттнер, Хайбек, Крафт выйдут на старт

1 января в Гармиш-Партенкирхене пройдет второй этап «Турне четырех трамплинов».

Прыжки с трамплина

«Турне четырех трамплинов»

2-й этап

Гармиш-Партенкирхен, Германия

HS142

Начало – 16.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене».

Старт-лист

2. Пиус Пашке (Германия)

7. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия)

8. Камиль Стох (Польша)

9. Давид Кубацки (Польша)

10. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия)

15. Ян Херль (Австрия)

18. Рею Кобаяси (Япония)

19. Карл Гайгер (Германия)

28. Филипп Раймунд (Германия)

31. Даниэль Андре Танде (Норвегия)

32. Дзюнсиро Кобаяси (Япония)

36. Мариус Линдвик (Норвегия)

38. Петер Превц (Словения)

40. Штефан Крафт (Австрия)

41. Симон Амманн (Швейцария)

44. Михаэль Хайбек (Германия)

46. Мануэль Феттнер (Австрия)

48. Андреас Веллингер (Германия)

49. Петр Жила (Польша)

50. Анже Ланишек (Словения)