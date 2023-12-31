«Турне четырех трамплинов». 2-й этап. Ланишек, Веллингер, Феттнер, Хайбек, Крафт выйдут на старт

Теги Кубок мира результаты прыжки с трамплина Турне четырех трамплинов Симон Амманн сборная Австрии (прыжки с трамплина) сборная Норвегии (прыжки с трамплина) сборная Швейцарии (прыжки с трамплина) сборная Польши (прыжки с трамплина) сборная Словении (прыжки с трамплина) сборная Германии (прыжки с трамплина) Михаэль Хайбек Мануэль Феттнер Петер Превц Андреас Веллингер Штефан Крафт Даниэль Андре Танде Йоханн Андре Форфанг Анже Ланишек Дзюнсиро Кобаяси Халвор Эгнер Гранеруд Карл Гайгер Рею Кобаяси Ян Херль Мариус Линдвик Пиус Пашке Филипп Раймунд Лыжи

1 января в Гармиш-Партенкирхене пройдет второй этап «Турне четырех трамплинов».

Прыжки с трамплина

«Турне четырех трамплинов»

2-й этап

Гармиш-Партенкирхен, Германия

HS142

Начало – 16.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене».

Старт-лист 

2. Пиус Пашке (Германия)

7. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия)

8. Камиль Стох (Польша)

9. Давид Кубацки (Польша)

10. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия)

15. Ян Херль (Австрия)

18. Рею Кобаяси (Япония)

19. Карл Гайгер (Германия)

28. Филипп Раймунд (Германия) 

31. Даниэль Андре Танде (Норвегия) 

32. Дзюнсиро Кобаяси (Япония) 

36. Мариус Линдвик (Норвегия)

38. Петер Превц (Словения)

40. Штефан Крафт (Австрия) 

41. Симон Амманн (Швейцария)

44. Михаэль Хайбек (Германия)

46. Мануэль Феттнер (Австрия) 

48. Андреас Веллингер (Германия) 

49. Петр Жила (Польша) 

50. Анже Ланишек (Словения)

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