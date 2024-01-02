«Турне четырех трамплинов». 3-й этап. Веллингер, Рею Кобаяси, Крафт и Феттнер выйдут на старт
3 января в Инсбруке пройдет третий этап «Турне четырех трамплинов».
Прыжки с трамплина
3-й этап
Инсбрук, Австрия
HS130
Начало первой попытки – 15.30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена, Матч ТВ (с 16.15)
Старт-лист
5. Симон Амманн (Швейцария)
6. Михаэль Хайбек (Австрия)
19. Пиус Пашке (Германия)
22. Андреас Веллингер (Германия)
27. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия)
28. Камиль Стох (Польша)
32. Мануэль Феттнер (Австрия)
38. Петер Превц (Словения)
42. Ян Херль (Австрия)
44. Даниэль Чофениг (Австрия)
46. Рею Кобаяси (Япония)
48. Штефан Крафт (Австрия)
50. Анже Ланишек (Словения)
Общий зачет (после 2 этапа)
1. Андреас Веллингер (Германия) – 600,7
2. Рею Кобаяси (Япония) – 598,9
3. Штефан Крафт (Австрия) – 575,5
4. Мануэль Феттнер (Австрия) – 568,1
5. Ян Херль (Австрия) – 566,5
6. Анже Ланишек (Словения) – 562,5
7. Мариус Линдвик (Норвегия) – 561,6
8. Михаэль Хайбек (Австрия) – 555
9. Петер Превц (Словения) – 554,6
10. Пиус Пашке (Германия) – 552,9