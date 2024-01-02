«Турне четырех трамплинов». 3-й этап. Веллингер, Рею Кобаяси, Крафт и Феттнер выйдут на старт

Теги Кубок мира результаты прыжки с трамплина Турне четырех трамплинов Симон Амманн сборная Австрии (прыжки с трамплина) сборная Норвегии (прыжки с трамплина) сборная Швейцарии (прыжки с трамплина) сборная Японии (прыжки с трамплина) сборная Словении (прыжки с трамплина) сборная Германии (прыжки с трамплина) Михаэль Хайбек Камиль Стох Мануэль Феттнер Петер Превц Андреас Веллингер Штефан Крафт Йоханн Андре Форфанг Анже Ланишек Рею Кобаяси Ян Херль Мариус Линдвик Пиус Пашке Даниэль Чофениг Лыжи

3 января в Инсбруке пройдет третий этап «Турне четырех трамплинов».

Прыжки с трамплина

«Турне четырех трамплинов»

3-й этап

Инсбрук, Австрия

HS130

Начало первой попытки – 15.30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена, Матч ТВ (с 16.15)

Старт-лист

5. Симон Амманн (Швейцария)

6. Михаэль Хайбек (Австрия) 

19. Пиус Пашке (Германия)

22. Андреас Веллингер (Германия) 

27. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия)

28. Камиль Стох (Польша)

32. Мануэль Феттнер (Австрия)

38. Петер Превц (Словения)

42. Ян Херль (Австрия) 

44. Даниэль Чофениг (Австрия)

46. Рею Кобаяси (Япония)

48. Штефан Крафт (Австрия) 

50. Анже Ланишек (Словения)

Общий зачет (после 2 этапа)

1. Андреас Веллингер (Германия) – 600,7

2. Рею Кобаяси (Япония) – 598,9

3. Штефан Крафт (Австрия) – 575,5

4. Мануэль Феттнер (Австрия) – 568,1

5. Ян Херль (Австрия) – 566,5

6. Анже Ланишек (Словения) – 562,5

7. Мариус Линдвик (Норвегия) – 561,6

8. Михаэль Хайбек (Австрия) – 555

9. Петер Превц (Словения) – 554,6

10. Пиус Пашке (Германия) – 552,9

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий