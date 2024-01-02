«Турне четырех трамплинов». 3-й этап. Веллингер, Рею Кобаяси, Крафт и Феттнер выйдут на старт

3 января в Инсбруке пройдет третий этап «Турне четырех трамплинов».

Прыжки с трамплина

«Турне четырех трамплинов»

3-й этап

Инсбрук, Австрия

HS130

Начало первой попытки – 15.30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена, Матч ТВ (с 16.15)



Старт-лист

5. (Швейцария)

6. Михаэль Хайбек (Австрия)

19. Пиус Пашке (Германия)

22. Андреас Веллингер (Германия)

27. Форфанг (Норвегия)

28. (Польша)

32. Мануэль Феттнер (Австрия)

38. (Словения)

42. Ян Херль (Австрия)

44. Даниэль Чофениг (Австрия)

46. Рею Кобаяси (Япония)

48. Штефан Крафт (Австрия)

50. (Словения)

Общий зачет (после 2 этапа)

1. (Германия) – 600,7

2. (Япония) – 598,9

3. (Австрия) – 575,5

4. Мануэль Феттнер (Австрия) – 568,1

5. Ян Херль (Австрия) – 566,5

6. Анже Ланишек (Словения) – 562,5

7. (Норвегия) – 561,6

8. (Австрия) – 555

9. Петер Превц (Словения) – 554,6

10. Пиус Пашке (Германия) – 552,9