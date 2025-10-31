0

Тереза Йохауг будет работать экспертом NRK во время Олимпиады-2026

14-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам Тереза Йохауг будет работать экспертом канала NRK во время Олимпийских игр-2026.

Сейчас 37-летняя норвежка, уже завершившая карьеру в спорте, ждет второго ребенка. Ожидается, что она приступит к работе на ТВ вскоре после январских родов.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. Йохауг планирует отправиться туда вместе с мужем и детьми, но решение об этом еще не принято.

«Работа для меня очень важна. [Раньше] все сводилось к тренировкам, подготовке и выступлениям. Сейчас этого нет, и у меня появилось гораздо больше времени. Я чувствую, что мне в жизни нужно что-то новое, где я могла бы использовать свои знания», – сказала Йохауг.

«Мы невероятно рады, что Тереза Йохауг будет работать с нами во время Олимпиады и что она внесет свой вклад, учитывая ее знания и опыт. Подчеркну, что решение ехать или не ехать в Италию полностью зависит от самой Терезы, она сама определяет, в какой степени она готова участвовать», – добавил спортивный редактор NRK Эспен Ольсен.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: NRK
лыжные гонки
logoсборная Норвегии жен
logoТереза Йохауг
