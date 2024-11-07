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Хелене Фоссесхолм пропустит первую половину сезона из-за восстановления после травмы колена

Норвежка Хелене Фоссесхолм не будет выступать на соревнованиях до Нового года.

Лыжница восстанавливается после травмы колена, которую получила в сентябре во время игры в футбол.

В соцсети 23-летняя Фоссесхолм сообщила, что ей удалось избежать операции, но восстановление потребует времени. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница Хелене Фоссесхолм
лыжные гонки
травмы
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