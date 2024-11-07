Хелене Фоссесхолм пропустит первую половину сезона из-за восстановления после травмы колена

Норвежка Хелене Фоссесхолм не будет выступать на соревнованиях до Нового года.

Лыжница восстанавливается после травмы колена, которую получила в сентябре во время игры в футбол. В соцсети 23-летняя Фоссесхолм сообщила, что ей удалось избежать операции, но восстановление потребует времени.