Хелене Фоссесхолм пропустит первую половину сезона из-за восстановления после травмы колена
Норвежка Хелене Фоссесхолм не будет выступать на соревнованиях до Нового года.
Лыжница восстанавливается после травмы колена, которую получила в сентябре во время игры в футбол.
В соцсети 23-летняя Фоссесхолм сообщила, что ей удалось избежать операции, но восстановление потребует времени.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница Хелене Фоссесхолм
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости