Хелене Марие Фоссесхолм «Я не готова ни физически, ни морально. В этом году меня не будет в Бейтостолене»

Норвежская лыжница Хелене Фоссесхолм пропустит открытие сезона в Бейтостолене.

Об этом она сообщила в соцсетях.

«Осень оказалась не такой, как я ожидала. Мне придется сделать небольшой шаг назад.

Для меня всегда было важным получать удовольствие от тренировок, но этой осенью было не так. Я не готова ни физически, ни морально.

Сейчас дела уже лучше, но мне нужно расставить все по порядку. В этом году меня не будет в Бейтостолене, и скорее всего, до Рождества я буду выступать мало. Но надеюсь, что буду готова после Нового года.

Тоннель длинный, но в нем есть свет, и я не сдаюсь. Буду наслаждаться лыжными гонками, ведь в конце концов, это самое главное», – написала Фоссесхолм.