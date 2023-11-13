Хелене Марие Фоссесхолм «Я не готова ни физически, ни морально. В этом году меня не будет в Бейтостолене»

Теги лыжные гонки сборная Норвегии жен Хелене Марие Фоссесхолм Лыжи

Норвежская лыжница Хелене Фоссесхолм пропустит открытие сезона в Бейтостолене.

Об этом она сообщила в соцсетях. 

«Осень оказалась не такой, как я ожидала. Мне придется сделать небольшой шаг назад. 

Для меня всегда было важным получать удовольствие от тренировок, но этой осенью было не так. Я не готова ни физически, ни морально. 

Сейчас дела уже лучше, но мне нужно расставить все по порядку. В этом году меня не будет в Бейтостолене, и скорее всего, до Рождества я буду выступать мало. Но надеюсь, что буду готова после Нового года. 

Тоннель длинный, но в нем есть свет, и я не сдаюсь. Буду наслаждаться лыжными гонками, ведь в конце концов, это самое главное», – написала Фоссесхолм.

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1 комментарий

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Andreir888
Девушки такие девушки!😊 Может, за это мы их и любим?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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