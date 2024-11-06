Егор Сорин: «Ситуацию с классической лыжней раздули. Есть сложности в подготовке на сборе в Ханты-Мансийске, но руководство нас услышало»

Егор Сорин не считает большой проблемой состояние трассы в Ханты-Мансийске.

Ранее Сорин говорил : «Есть сложности с вкаткой. По непонятным для меня причинам у нас не режут лыжню для классического хода».

«Мне кажется, что ситуацию с классической лыжней раздули. Есть определенные сложности в подготовке на этом сборе, но, как я понял, руководство нас услышало и заверило, что в следующие дни не будет проблем, и самое главное на будущее будут сделаны выводы и все будет нормально.

Не думаю, что стоит нагнетать эту тему. Все в рабочем режиме, и не стоит средствам массовой информации делать на этом акцент.

В остальном все в Ханты-Мансийске, как обычно, хорошо, поэтому мы и выбираем это место для вкатывания. По совокупности проживания, питания, тренажерных залов – это одно из лучших мест для подготовки», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам.