Егор Сорин: «Ситуацию с классической лыжней раздули. Есть сложности в подготовке на сборе в Ханты-Мансийске, но руководство нас услышало»
Ранее Сорин говорил: «Есть сложности с вкаткой. По непонятным для меня причинам у нас не режут лыжню для классического хода».
«Мне кажется, что ситуацию с классической лыжней раздули. Есть определенные сложности в подготовке на этом сборе, но, как я понял, руководство нас услышало и заверило, что в следующие дни не будет проблем, и самое главное на будущее будут сделаны выводы и все будет нормально.
Не думаю, что стоит нагнетать эту тему. Все в рабочем режиме, и не стоит средствам массовой информации делать на этом акцент.
В остальном все в Ханты-Мансийске, как обычно, хорошо, поэтому мы и выбираем это место для вкатывания. По совокупности проживания, питания, тренажерных залов – это одно из лучших мест для подготовки», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам.
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