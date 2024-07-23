Степанова о заявке Франции на ОИ-2030: «То, что правительство не может предоставить МОК гарантии – сатира на состояние олимпийского движения»

Вероника Степанова иронично высказалась о заявке Франции на Олимпиаду-2030.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Франция еще не предоставила Международному олимпийскому комитету (МОК) все необходимые гарантии для проведения Игр.

«Завтра МОК должен, наконец, выбрать место проведения зимней Олимпиады-2030. Мне лично весьма интересно, как вы понимаете. Внимательно слежу – и смеюсь:

То, что они затянули с этим (осталось всего 5 с половиной лет – обычно выбирают минимум на год раньше) – это цветочки.

То, что кандидат всего один – Французские Альпы – и оглашать решение при этом будут в столице Франции – уже смешно.

Но то, что французское правительство не может никак предоставить МОК необходимые по правилам гарантии – это уже сатира какая-то на состояние современного олимпийского движения. Премьер-министра, говорят, на работе нет, пардон!

Можете представить, что Сочи-2014 или Пекин-2022 такие гарантии не предоставили? Я тоже нет.

И эти европейцы учат нас «не ковыряться в носу»?», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова.