Степанова о заявке Франции на ОИ-2030: «То, что правительство не может предоставить МОК гарантии – сатира на состояние олимпийского движения»

Теги Сочи-2014 лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) МОК Олимпиада-2022 Политика Олимпиада-2030 Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова иронично высказалась о заявке Франции на Олимпиаду-2030.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Франция еще не предоставила Международному олимпийскому комитету (МОК) все необходимые гарантии для проведения Игр.

«Завтра МОК должен, наконец, выбрать место проведения зимней Олимпиады-2030. Мне лично весьма интересно, как вы понимаете. Внимательно слежу – и смеюсь:

То, что они затянули с этим (осталось всего 5 с половиной лет – обычно выбирают минимум на год раньше) – это цветочки.

То, что кандидат всего один – Французские Альпы – и оглашать решение при этом будут в столице Франции – уже смешно.

Но то, что французское правительство не может никак предоставить МОК необходимые по правилам гарантии – это уже сатира какая-то на состояние современного олимпийского движения. Премьер-министра, говорят, на работе нет, пардон!

Можете представить, что Сочи-2014 или Пекин-2022 такие гарантии не предоставили? Я тоже нет.

И эти европейцы учат нас «не ковыряться в носу»?», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова.

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А чего она не высказывается про игры дружбы - что с ними, вроде бы уже должны начаться... Там как с гарантиями ❓🤔
+9
0
+9
Так я не понял,прекратила Степанова ковыряться в носу или продолжает назло Европе. Тема не раскрыта.
+2
0
+2
Степанова никогда умом не блестала, но дед ее в подвале уже годик точно держит
+3
-1
+2
Не дают покоя Степановой лавры Захаровой, тоже хочет жечь глаголом клятых капиталистов.
0
0
0
Вряд ли эта табуретка в курсе значения слова "сатира".
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий