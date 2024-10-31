Большунов занял 12-е место в рейтинге самых ценных персональных брендов российских спортсменов по версии Forbes

Лыжник Александр Большунов вошел в спортивный рейтинг Forbes.

Издание опубликовало список самых ценных персональных брендов российских спортсменов.

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам занял 12-е место. Всего в список вошли 30 представителей различных видов спорта.

«Если в прежние годы он сторонился внимания, то теперь мир увидел другого Большунова: он дает интервью, приходит в интернет-шоу, вручает и получает премии. Сейчас у Сан Саныча треть миллиона подписчиков в соцсетях, несколько рекламных контрактов (в том числе с Альфа-Банком), собственный бренд спортивной экипировки и даже гонка своего имени», – говорится в публикации Forbes.

На первом месте оказался теннисист Даниил Медведев, на втором – хоккеист Александр Овечкин, на третьем – футболист Артем Дзюба.