Большунов занял 12-е место в рейтинге самых ценных персональных брендов российских спортсменов по версии Forbes
Лыжник Александр Большунов вошел в спортивный рейтинг Forbes.
Издание опубликовало список самых ценных персональных брендов российских спортсменов.
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам занял 12-е место. Всего в список вошли 30 представителей различных видов спорта.
«Если в прежние годы он сторонился внимания, то теперь мир увидел другого Большунова: он дает интервью, приходит в интернет-шоу, вручает и получает премии. Сейчас у Сан Саныча треть миллиона подписчиков в соцсетях, несколько рекламных контрактов (в том числе с Альфа-Банком), собственный бренд спортивной экипировки и даже гонка своего имени», – говорится в публикации Forbes.
На первом месте оказался теннисист Даниил Медведев, на втором – хоккеист Александр Овечкин, на третьем – футболист Артем Дзюба.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Forbes
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