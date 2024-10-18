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Елена Вяльбе: «Все обо мне мнения, что я Баба‑яга, которая едва не бьет спортсменов, не кормит и забирает телефоны»

Елена Вяльбе раскрыла отношение к соцсетям и стереотипу о себе как о «Бабе-яге».

– Не знаю ни одного спортсмена, который не вел бы соцсети. Я контролирую совсем другое, у меня другие задачи. Хорошо, когда ты узнаваем. У нас молодая спортсменка известная есть – Алина Пеклецова. Не знаю, сколько у нее подписчиков, но ее голова направлена только на спорт.

На примере Большунова и Степановой – у Вероники подписчиков больше, но ей до Большунова далеко. 5 часов в день сидеть в соцсетях – это плохо, а 20 минут в день – это нормально.

– Ощущаете борьбу за зрителя? Что сделали для победы за зрителя?

– К сожалению, я ничего не сделала, чтобы в этой борьбе победить. У коллег более выигрышные виды спорта для зрителя: на баскетболе, синхронном плавании и футболе можно больше шоу сделать, а у нас шоу сделать достаточно сложно. Многие говорят о новых форматах соревнований, но у нас все соревнования в рамках международных стартов.

У меня глубокое убеждение, что зритель придет к телевизору и стадион, когда есть на кого посмотреть. Кущенко не даст соврать, что если играют две топовые команды, то продадут больше билетов, чем когда играют две команды из нижней части таблицы.

– Важно, чтобы спортсмены‑чемпионы был уверены в медийности?

– Все обо мне мнения, что я Баба‑яга, которая едва не бьет их, не кормит и забирает телефоны. Перед Олимпийскими играми мы где‑то за месяц забираем в 21:00 телефоны и утром возвращаем. Некоторые спортсмены сами приносят телефон тренеру, они нервничают, когда что‑то видят в социальных сетях и комментариях, – рассказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoСергей Кущенко
синхронное плавание
телевидение
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoЕлена Вяльбе
logoАлександр Большунов
logoВероника Степанова
Алина Пеклецова
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