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Вероника Степанова: «Нам всем нужно учиться у фигуристов и их продюсеров — они умело перевели спорт в шоу, которые действительно смотрят»

Вероника Степанова считает, что из спорта нужно делать шоу.

«На прошлой неделе олимпийский чемпион, а теперь и вице‑президент Федерации гимнастики России Никита Нагорный анонсировал запуск гимнастической Премьер‑лиги. Будут соревноваться команды, причем «сборников» в них не возьмут. По крайней мере, не в основной состав.

Нам всем нужно учиться у фигуристов и их продюсеров — они умело перевели спорт в шоу, которые действительно смотрят. Лучшие звезды постоянно на слуху и зарабатывают так, как никаким другим одиночникам — то есть представителям некомандных видов спорта — и не снилось в 2024 году.

Если у гимнастов получится сделать свое шоу — значит, они правильно уловили тенденцию. Мне все равно, ради чего народ будет их смотреть: ради азарта борьбы или красоты элементов. Главное, чтобы смотрели.

Да, в лыжах, коньках, бобслее и так далее за артистизм и красоту движений баллов не дают. И вряд ли зрители будут ходить смотреть хоть на какую технику хода. Значит, придется придумывать, как сделать «ах!» в наших видах спорта.

В компактных сборных не будет места каждой перспективной юниорке. Растите, делайте из нее звезду в своем городе, области, федеральном округе. Пишите о ней в местных газетах, снимайте сюжеты — «лепите образ» местной чемпионки. Той, которая поедет на Спартакиаду — и там всем лидерам сборной покажет, как бегать.

Готовьте ее к одному старту в сезоне — как кто-то умнейший 18-летнего Диму Пузанова подготовил к одной, но главной гонке в финале Кубка России в этом году. В 100 раз лучше выиграть один старт, чем все время «быть в десятке».

Объясните, что свободное от тренировок время дается не для того, чтобы ленту соцсетей листать или играть, а чтобы писать грамотные письма местному бизнесу с просьбой о спонсорской помощи. Как пишет каждую неделю моя немецкая подруга, как пишет подруга норвежская — это не только нормально, это правильно.

Мы не утопающие, чтобы спасать себя своими руками. Но мы барахтаемся на месте. А должны плыть и быстро», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
лыжные гонки
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Дмитрий Пузанов
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