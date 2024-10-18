Вероника Степанова: «Вяльбе — капитан, который уверенно «разруливает» все вопросы и конфликты. Но наш мощный корабль стоит в гавани третий год»

Вероника Степанова рассказала о проблемах российского спорта.

«Мне никогда не было понятно, зачем на государственные деньги существуют сборные в видах спорта, где Россия не выиграла ни одной медали с 1991 года. Но у нас в лыжных гонках ситуация другая. Я говорила это громко и довольно нагло до Олимпиады и говорю сейчас: сборная России — сильнейшая в мире.

У нас лучше всех поставлена селекция, лучшие тренеры, которые умеют «шлифовать таланты». Вяльбе — капитан, который со своего мостика уверенно «разруливает» все вопросы и конфликты. Проблема в том, что наш мощный корабль стоит в гавани третий год.

Надеяться, что какие-то дяди в далекой Швейцарии внезапно разрешат ему выйти в море, уже особо не приходится. Во всяком случае, не на моем спортивном веку — а я самая младшая из нашего «пекинского поколения».

Да и не надо надеяться. В ожидании, пока кто-то там одумается и снова что-то там нам «разрешит», есть что-то глубоко унизительное. Необходимо самим устраивать свое будущее, без всяких оглядок на МОК и международные федерации, — с ними уже все понятно. Но для этого надо решить самый главный вопрос: как зарабатывать деньги.

Всем имеющим отношение к спорту придется учиться жить по-новому. Основной упор Минспорта теперь делается на спорт массовый. Не думаю, что найдется «сборник» в любом виде спорта, который рискнет вслух возразить: «Дайте лучше деньги мне на сборы, а не на спортгородок в парке, которым сто человек будут пользоваться». А ведь выбор примерно такой.

Специально для тех, кто до сих пор в иллюзиях о возврате к понятному и удобному прошлому: профессиональный спорт у нас теперь будет существовать во многом на деньги букмекеров и спонсоров. И те, и другие доступны к общению для спортсменов на форуме в Уфе. Я не упускаю возможность переговорить с ними и «двинуть идеи».

И вот что скажу по результатам общения: всем нам, спортсменам, будет непросто. Государство хотело побед, но прощало и «крепкие восьмые» (или какие там?) места. Иностранное слово KPI никто не использовал. А теперь без него никак. Спонсорам ничего, кроме пьедестала, не интересно. А букмекеры хотят максимально непредсказуемых соревнований в тех местах, где можно организовать качественный телепоказ. И на какой вид спорта вы ставите — все равно», – написала Степанова .