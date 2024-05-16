Сергей Ридзик: «Думаю, со временем прессинг МОК на наших спортсменов снизится, но не стороны WADA»

Олимпийский призер Сергей Ридзик считает, что давление МОК на россиян снизится.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов до Игр-2024 в Париже в нейтральном статусе – без флага, гимна и другой национальной символики.

«Я две Олимпиады прошел в нейтральном статусе. Я очень хочу, чтобы в честь моей победы или других российских спортсменов звучал гимн России, но, к сожалению, рекомендации МОК никто не отменял.

Думаю, со временем прессинг МОК на наших спортсменов снизится, но не стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA)», – сказал двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в ски-кроссе Ридзик.

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