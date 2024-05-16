Сергей Ридзик: «Думаю, со временем прессинг МОК на наших спортсменов снизится, но не стороны WADA»

Теги фристайл МОК WADA сборная России (фристайл) ски-кросс Сергей Ридзик Лыжи

Олимпийский призер Сергей Ридзик считает, что давление МОК на россиян снизится.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов до Игр-2024 в Париже в нейтральном статусе – без флага, гимна и другой национальной символики.

«Я две Олимпиады прошел в нейтральном статусе. Я очень хочу, чтобы в честь моей победы или других российских спортсменов звучал гимн России, но, к сожалению, рекомендации МОК никто не отменял.

Думаю, со временем прессинг МОК на наших спортсменов снизится, но не стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA)», – сказал двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в ски-кроссе Ридзик.

Наших допустили на Олимпиаду-2024: музыка для гимна готова, подписывать декларацию не нужно

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий