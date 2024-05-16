Сергей Ридзик: «Золото Олимпиады два раза от меня ушло. Хотелось бы за него побороться, хотя не знаю, насколько это реально в нынешней ситуации»

Олимпийский призер по ски-кроссу Сергей Ридзик заявил, что продолжит карьеру.

Ридзику 31 год, он двукратный бронзовый призер Олимпийских игр (2018, 2022).

«Я пока продолжаю карьеру, но этот вопрос уже встает ребром. Все-таки травма дает о себе знать, она никуда не уходит. Я решил не завершать карьеру, потому что у меня еще остались нереализованные амбиции.

С одной стороны, у меня была цель вписать свое имя в историю спорта, и, как мне кажется, завоевав медали на двух Олимпиадах, мне это удалось, с другой – золото два раза от меня ушло, и мне хотелось бы за него побороться, хотя не знаю, насколько это будет реально в нынешней ситуации», –сказал Ридзик.